ADASO Başkanı Kıvanç: “Zorlu şartlara rağmen üretim çarkları dönüyor”

ADASO’nun nisan ayı meclis toplantısında konuşan Kıvanç, ekonomi gündemini ve küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirdi. Dünyada artan jeopolitik risklerin tüm ekonomileri etkilediğini belirten Kıvanç, Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki baskısına değindi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketliliğin maliyetler üzerinde belirsizlik yarattığını ifade eden Kıvanç, bu sürecin yakından takip edildiğini ve sanayicinin bu dalgalanmalara karşı korunması gerektiğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin adımlarını ve son açıklanan kararları değerlendiren Kıvanç, sanayi sektörünün daha güçlü desteklenmesi gereken bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın yatırım ortamı adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Kıvanç, "Özellikle imalatçı ve ihracatçılarımız için kurumlar vergisi oranının yüzde 9’a çekilecek olması, bizler için değerli bir adım olacaktır. Türkiye’nin küresel bir finans ve yönetim merkezi olma hedefi, hem yerli yatırımcımızın cesaretini artıracak hem de yabancı sermayeyi ülkemize çekecektir” dedi.

Jeopolitik riskler akabinde sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Kıvanç, “Sanayicinin finansman ihtiyacına yönelik günü kurtaran çözümler yerine, işletmelerin sermaye yapısını güçlendirecek ve nakit akışını kalıcı olarak iyileştirecek nokta atışı kredi imkanlarına ihtiyaç vardır” diye konuştu.



“Dövize dönüşüm desteğinin kapsamı genişletilmeli”

Küresel rekabette ihracatçının elini güçlendirecek bir öneri sunan Kıvanç, döviz dönüşüm desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut desteğin yüzde 3 seviyesinde olduğunu ve ihracatçıların yalnızca yüzde 20’sinin bu imkandan yararlanabildiğini belirten Kıvanç şunları kaydetti: "Bu tablo, uygulamanın hem kapsam hem de etkinlik açısından yetersiz kaldığını gösteriyor. Döviz dönüşüm desteğinin herhangi bir koşula bağlı olmaksızın tüm ihracatçılara yaygınlaştırılması ve oranının artırılması artık kritik bir ihtiyaçtır. Uluslararası örneklere baktığımızda, Çin’de bu oranların yüzde 13 seviyelerine kadar ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde de bu desteğin yükseltilmesi, sanayicimizin küresel arenada rekabet gücünü korumasını sağlayacaktır."

Aadana ihracatta ivme kazanıyor

Kıvanç, Adana’nın 2026 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artışla 276.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.