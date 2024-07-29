ADASO Meclis Başkanı Uçurum: BAE ile ticaret hacmi artırılmalı

ADANA / EKONOMİ

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Vekili Dr. Moza Al Hosani, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama, Sistem Global Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Doç. Dr. Hasan Karslıoğlu, ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz ve çok sayıda iş insanının katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını ADASO Meclis Başkanı Uçurum yaptı.

BAE ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinen Uçurum, “2022 yılında 420 milyar dolar ithalat ve 516 milyar dolar ihracat yapan Birleşik Arap Emirlikleri ithalatında Türkiye 5’inci, ihracatında ise 10’uncu sırada yer almıştır. 2022 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiş, 2023’de bu oran yüzde 111 artarak 19.5 milyar dolara ulaşmıştır. Adana’nın 2023 yılında BAE ile gerçekleştirdiği dış ticaret verileri ise 25 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar ithalat ile toplamda 53 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Adana’nın Çukurova bölgesinin BAE’nin ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi olduğunu göstermektedir” dedi. Uçurum, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

BAE Ankara Büyükelçi Vekili Dr. Moza Al Hosani ise konuşmasında “BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonları sayesinde, aramızdaki ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İlişkilerimiz çok pozitif ve güçlü. Bu ziyaretin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum” ifadesini kullandı. Dr. Al Hosani, katılımcıları BAE’deki fırsatları keşfetmeye ve değerlendirmeye davet etti.

BAE Ekonomi Bakanlığı Yetkilisi İbrahim Alhosani’nin çevrimiçi olarak katıldığı etkinlikte BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama da ülkedeki ticaret ve yatırım koşulları hakkında sunum yaptı.