ADASO ve ATB başkanları güven tazeledi, ATO ‘değişim’ dedi

Eray ŞEN/ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adana Ticaret Borsası’nda (ATB) seçimin ilk aşaması tamamlandı. Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’nda mevcut başkan ile devam kararı çıkarken, Ticaret Odası’nda değişim sinyali geldi.

ADASO Kıvanç ile ‘devam’ dedi

Adana Sanayi Odası (ADASO) meslek komitesi ve meclis üyeliği organ seçimlerinde; bin 822 üyeden 871’i oy kullandı. Mevcut Başkan Zeki Kıvanç, 24 meslek komitesinin tamamının desteğini aldı. Kıvanç, yaptığı açıklamada, “Odamızda birlik, beraberlik ve demokrasi şöleni yaşandı. Yüzde 48’lik katılımla her meslek grubu kendi temsilcilerini seçti. Seçim sürecine katılan, Odamıza ve Adana sanayisinin geleceğine sahip çıkan üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

ATO’da değişim sinyali geldi

ATO’da 46 meslek komitesi için kurulan 75 sandıkta seçim yapıldı. Seçimlerde 304 meslek komitesi üyesi ile 129 meclis üyesi belirlendi. Seçimde mevcut Başkan Yücel Bayram, Mehmet Şahbaz ve Dr. Cengiz Yılmaz yarıştı. Mehmet Şahbaz 19 meslek grubunda öne çıkarken 129 meclis üyesinden 75’inin desteği ile başkanlık için en şanslı aday konumuna geldi. Meclis üyeleri hafta sonunda yapılacak seçimin ikinci aşamasında ATO’nun yeni başkanını belirleyecek.

ATB tek listeyle seçimini yaptı

Adana Ticaret Borsası (ATB) seçimi mevcut Başkanı Şahin Bilgiç başkanlığındaki tek liste ile yapıldı. Seçim sonucunda güven tazeleyen Bilgiç, üyelerin gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür etti. ATB’nin Türkiye’deki 117 ticaret borsası içerisinde, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında 7 yıldızlı akredite olan ilk ve tek ticaret borsası olduğunu vurgulayan Bilgiç, “7 yıldızı almak kolay değil. Bunun arkasında büyük bir emek, özveri ve ekip çalışması var. Bu başarıyı daha ileriye taşıyacak, işini özenle ve en iyi şekilde yapacak, Adana’nın vizyonuna yaraşır bir ekiple yolumuza devam ediyoruz” dedi.