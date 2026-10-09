ADASO’da Kıvanç güven tazeledi

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) seçim süreci tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Kıvanç, Meclis Başkanlığına ise İsrafil Uçurum yeniden seçildi. Odanın 2026–2030 döneminde görev yapacak yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu, TOBB genel kurul delegeleri ve hesapları inceleme komisyonu üyeleri belirlendi.

ADASO Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, kendisine ve çalışma arkadaşlarına duyulan güven için teşekkür ederek, Adana Sanayi Odasının 60 yıllık birikiminden güç alarak yeni bir döneme başladıklarını söyledi. Başkan Kıvanç, “Odamızın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başkanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde ortaya koyduğunuz birlik, beraberlik ve sağduyu, Adana Sanayi Odası camiasına yakışmıştır” dedi.

Yeni dönemde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Kıvanç, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dört yıl boyunca alacağımız kararlar, kentimizin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına yön verecek. Adana ekonomisini büyütmek için daha çok üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve yeni pazarlara ulaşmak zorundayız. Üretirken verimliliğimizi artırmalı, teknolojiye yatırım yapmalı ve daha yüksek katma değer oluşturmalıyız.”

Adana’nın kimya, gıda, tekstil, plastik, metal, makine ve otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Kıvanç, 2025 yılı İSO 500 ve İkinci 500 araştırmalarında Oda üyesi 64 firmanın yer aldığını söyledi. Başkan Kıvanç, bu başarıları daha ileriye taşımak ve daha fazla firmanın büyümesine imkân sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Mevcut organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri ve Ceyhan-Yumurtalık hattındaki kimya, petrokimya ve enerji yatırımlarının önemine değinen Başkan Kıvanç, planlanan yaklaşık 12 bin 600 hektarlık yeni sanayi alanının yatırımla ve üretimle buluşmasının öncelikleri arasında olacağını ifade etti. Gıda, sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle Çukurova’nın tarımsal zenginliğinin daha yüksek katma değerli üretime dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kıvanç, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve bağlantı yolları projelerinin de sanayinin lojistik imkânlarını güçlendireceğini söyledi.

Yeni dönemde teknolojik dönüşüme daha fazla önem vereceklerini dile getiren Kıvanç; üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleşme, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı üretim çalışmalarında üyelerinin yanında olacaklarını belirtti. Finansmana erişimden ihracata, yatırım süreçlerinden nitelikli çalışan ihtiyacına kadar sanayicilerin sorunlarına çözüm aramayı sürdüreceklerini vurguladı.

Zeki Kıvanç başkanlığındaki Yönetim Kurulunda; Remzi Kar, İsa Tuzcu, Abdullah Özdiler, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, Mustafa Nuri Çomu, İsmail Tasa ve İmam Gazali Hıradağı yer aldı.