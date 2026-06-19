ADASO’nun Erasmus projesiyle 109 öğrenci Avrupa’da staj yaptı

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 109 meslek lisesi öğrencisi Avrupa’nın beş ülkesinde eğitim aldı. İspanya, Almanya, Romanya, Fransa ve Portekiz’de teorik ve pratik staj yapan öğrenciler ile refakatçi öğretmenler oda meclisinin konuğu oldu.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adana Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden projeye katılan öğrenciler, Avrupa’daki işletmelerde edindikleri uluslararası mesleki deneyimleri ADASO Meclis Salonu’nda paylaştı.

Kıvanç: Sizler Adana sanayisinin geleceğisiniz

Öğrencilere hitap eden ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, mesleki eğitimin Adana ve Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. ADASO'nun bu alandaki öncü rolüne dikkat çeken Kıvanç, şunları söyledi: "Sizler sadece birer öğrenci değilsiniz; bu ülkenin, bölgemizin ve Adana sanayisinin yarınları, geleceğisiniz. Avrupa’da İspanya’da, Almanya’da, Portekiz’de, Romanya’da ve Fransa’da dünyanın en ileri üretim teknolojilerini yerinde gördünüz, staj yaptınız ve uluslararası bir vizyon kazandınız. Bizim sanayiciler olarak sizlerden en büyük beklentimiz, orada elde ettiğiniz vizyonu, iş disiplinini ve teknolojik birikimi kendi topraklarımıza, kendi fabrikalarımıza aktarmanızdır. Küresel ekonominin yeniden şekillendiği, sürdürülebilirlik, otomasyon ve yapay zekanın üretimin merkezine oturduğu bu dönemde, sizlerin nitelikli iş gücü olarak sanayimize katılması bizim en büyük gücümüz ve sermayemiz olacaktır."

Proje kapsamında Tekstil, Makine Bakım-CNC, Metal, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Bilişim ve Motorlu Araçlar gibi sanayinin can damarı olan 10 meslek dalında eğitim gören öğrencilerin 52'si İspanya, 27'si Almanya, 11'i Portekiz, 11'i Romanya ve 8'i Fransa'da staj yaptı.

Adana Sanayi Odası, Avrupa Birliği (AB) tarafından mesleki eğitim, staj ve beceri geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı’nca yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonuna sahip.