Adıyamanlı turizmci, yeni otel yatırımları için finans desteği bekliyor

MEHMET NABİ BATUK / ADIYAMAN

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 şubat depremlerinden ağır yara alan Adıyaman turizm sektörü, tüm olumsuzluklara rağmen kente gelen turist sayısında ciddi ivme yaşıyor. 2023 yılında 65 bin yerli yabancı misafirin ağırlandığı kentte, 2024’ün ilk 5 ayında kente gelen turist sayısı 82 bine ulaştı.

Yıl sonuna kadar sektörün hedefi; 150 bin turistin bölgede ağırlanması. 2025 yılında ise pandemiden önceki 200 bin kişilik misafir oranlarına yeniden dönülmesi amaçlanıyor. Adıyaman Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kuştepe, artan turist sayısının sektörü önemli ölçüde motive ettiğini ve hızlı bir toparlanma döneminde olduklarını söyledi. Bu noktada turizmdeki en önemli kozları Nemrut Dağı’nın depremde hasar almamasının sektöre aktif katkı sağladığını ifade eden Veysel Kuştepe, “Turizm alanlarımızda hasarımız olmadı ama kent merkezimizdeki 5 önemli şehir otelimizi kaybettik. Yatak kapasitemiz yüzde 50 oranında azalarak 600’e geriledi. Kente gelen misafir sayımız sürekli yükseliyor. Yetersiz yatak nedeniyle katma değer yaratamıyoruz. Kentimize gelen turların 3’te 2’si Diyarbakır’a kalan kısmı da Şanlıurfa’daki otellere gidiyor. Deprem komplikasyonlarının devam etmesi, enflasyon ve yüksek faizli banka kredileri nedeniyle yıkılan otellerimizin yerine yenileri inşa edilemiyor. Yaklaşık 2 yıldır Adıyaman’da yeni otel yatırımı olmadı” dedi.

“Mevcut şartlarda yeni otel yatırımları mümkün değil”

Yıkılan otellerin yeniden inşası için işletmelerin düşük faizli ve uzun vadeli kredilere ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Veysel Kuştepe, en az 2000 yatak kapasitesine ulaşıncaya kadar sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kuştepe, “Sürdürülebilir finansman destek talebimizi kaldığımız tüm platformlarda dile getirmemize rağmen hiçbir netice alamıyoruz. Mevcut yüksek faizli finansman koşullarında depremzede işletmelerimizin bu tesisleri yeniden ayağa kaldırma şansları yok. Turizmde hotel başta olmak üzere restoran, cafe, zirai üreticiler ve diğer tüm işletmeler birbirlerini tamamlayarak bir cazibe yaratırlar. Ne yazık ki Adıyaman’da bu zincirin otel ayağı eksik kalıyor. Sektördeki tüm işletmelerimiz korunabilmesi için yıkılan otellerin acilen yeniden inşa edilmesi lazım. Yatak kapasitemiz en az 2000’e yükselene kadar devletimizin otel işletmelerini finansal olarak desteklemesi şarttır” diye konuştu.

Nemrut’daki Karadut ve Damgacık köyleri turizme entegre edilmeli

Nemrut’a yakın lokasyonlardaki köylerin turizme entegrasyonunu sağlayacak projelerin de çok önemli olduğunu ifade eden Veysel Kuştepe, GAP Kalkınma İdaresi tarafından Karadut köyünde yapılan projeleri desteklediklerini aktardı. Ancak yerel yönetimlerin de bu alanda aktif sorumluluk alması gerektiğini kaydeden Veysel Kuştepe, şöyle konuştu: “Nemrut’un eteğindeki Karadut ve Damgaçık köyleri turizm yapısına çok uygun köyler olarak öne çıkıyor. Ancak bu köylerdeki insanların turizm farkındalığını artıracak çalışmalara hız vermeliyiz. Oradaki insanlar konfor alanlarından çok çıkmak istemiyorlar. Haliyle büyük bir potansiyeli kaybediyoruz. Orada butik oteller, yeni nesil kamp ve yeme içme alanlarıyla önemli bir cazibe merkezi yaratabiliriz. Bu alanda profesyonel turizm markalarının da önü açılabilir. Ancak bunun için temelde geleneksel ürünlerimizin üretimini yaygınlaştırmamız lazım. Özellikle etten, süte, tahıldan bakliyata kadar sağlıklı, güvenilir ve adil gıda üretimini teşvik etmeliyiz. Turistlere yönelik çeşitli ve özel menüler hazırlanmalı. Otel, restoran ve otopark gibi temel altyapı yatırımları hızlandırılmalı. Her şeyden önce sürdürülebilir turizm için gıda üretimi ve insan kaynağını geliştirmemiz şart. Herşeyi devletten beklememeli bu noktada yerel yönetimlerimizin de taşın altına elini koymasını bekliyoruz.”

“Uluslararası Komagene Festivali yeniden düzenlenmeli”

Kent turizminin yeniden eski günlerine döndürülebilmesi için Uluslararası Komagene Festivali’nin bir an önce yeniden organize edilmesi gerektiğini savunan Veysel Kuştepe, şöyle devam etti: “2005 yılında başlayan festivalimiz 3 yıl devam ederek kentimizin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağladı. O dönemde özellikle Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı turisti bölgemizde ağırlıyorduk. Çin ve Japonya’dan bile festivalimiz canlı olarak seyredilirdi. Ulusal ve uluslararası gazetelerde 300’ün üzerinde festivalle ilgili haberler yayınlanırdı. Ancak kurumlarımız arasındaki iletişim sorunları nedeniyle festivalimiz bir daha düzenlenemedi. Şuanda profesyonel anlamda hiçbir tanıtım olmamasına rağmen her yıl binlerce yabancı turisti bölgemizde ağırlıyoruz. Festivalimizin yeniden düzenlenmesiyle birlikte bölgemizin tanıtımı için önemli bir misyonu yeniden başlatmış olacağız. Adıyaman’daki turizmcilerin en önemli beklentilerinden birisi de Komagene Festivali’nin yeniden başlamasıdır. Bu festival sayesinde Adıyaman’ı yeniden Körfez Savaşı öncesindeki altın dönemlerine yeniden döndürebiliriz.”