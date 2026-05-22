Afacan “Dijital göçebeler sezon dışında otelleri dolduracak”

Temel Akbaş/Eskişehir

Eskişehir Teknopark bünyesinde yazılım tabanlı bir platform olarak faaliyet gösteren Settle and Work, dijital göçebeler, serbest çalışanlar ve uzaktan çalışan profesyoneller için konaklama ile ofis ihtiyacını tek bir üyelikte birleştiriyor. Şirketin amiral gemisi Alaçatı olmak üzere Adrasan, Eskişehir, İstanbul, Kuşadası ve Bodrum’da tesisleri bulunuyor. İşletme, yapay zeka destekli rezervasyon altyapısıyla otellere de boş günlerini kazanca çeviren yeni bir kanal sunuyor.

Çalışma, topluluk, konaklama

Settle and Work’ün kurucusu Zeynep Afacan, iş fikrinin sahil kasabalarında yaşayan ve çalışan dijital göçebelerin gerçek ihtiyaçlarını gözlemlemeleriyle doğduğunu belirtti. Çalışma alanı, konaklama ve topluluk deneyiminin parçalı yapısını tek çatı altında toplamak istediklerini anlatan Afacan, şöyle konuştu: “Alaçatı’da başlayan yolculuğumuz, Adrasan ile desteklendi ve kısa sürede Türkiye’nin ötesine taşınacak bir vizyona dönüştü. ‘Hayatı paylaş’ mottosu bizim için sadece bir slogan değil; topluluk odaklı bir yaşam biçimi. Dijital göçebelerin ihtiyaçlarına baktığımızda çalışma alanı ayrı, konaklama ayrı, topluluk ise çoğu zaman eksik kalıyordu. Biz bu parçalı deneyimi ‘iki sahil tek üyelik’ kampanyamızla birleştirdik. Üyelerimiz Alaçatı, Adrasan ve yeni açılacak lokasyonlarımız arasında özgürce hareket edebiliyor, hem konaklama hem ofis hem de topluluk etkinliklerine tek bir üyelikle erişiyor.”

Sezon dışında otellere kazanç sağlıyoruz

Turizm sektörünün en büyük sorunlarından birinin otellerin sezon dışındaki boş günleri olduğunu vurgulayan Zeynep Afacan, geliştirdikleri modelle bu boşluğu doldurduklarını ifade etti. Dijital göçebeler için uzun süreli konaklama ve çalışma alanı sağlarken, aynı zamanda turistik tesislere yıl boyunca sürdürülebilir bir gelir modeli yarattıklarını anlatan Afacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahil kasabalarındaki butik oteller ve coworking alanlarıyla birlikte hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de global bir topluluk oluşturuyoruz. Turizm sezonu dışında otellerin yüzde 70’e varan boş kapasiteleri, uzaktan çalışan dijital göçebeler sayesinde ekonomik değere dönüşüyor. Bu model, oteller için yalnızca bir doluluk artışı değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir canlılık da getiriyor. Topluluk etkinliklerimizle kasabaların sezon dışında da hareketli kalmasını sağlıyor, restoran ve kafe gibi yan işletmelere de katkıda bulunuyoruz. Yani sadece konaklama değil, tüm bir ekosistemin sürdürülebilirliğine hizmet ediyoruz.”