“Afet Çantası” uygulaması İnegöl Belediyesi’ne ödül getirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi geliştirdiği “Afet Çantası Mobil Uygulaması” ile Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl “Teknolojiyle Güçlenen Türkiye” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Ödülleri’nde finale kalarak Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin ardından ilk 3’te yer aldı ve Başarı ödülüne layık görüldü. Depremlerin sık yaşandığı coğrafyada tüm yurtta vatandaşların faydalanabileceği bir uygulama olarak İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği Afet Çantası Mobil Uygulaması hem İnegöl hem de farklı şehirlerden kişiler tarafından halihazırda aktif olarak kullanılıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Afet anında doğru bilgiye ulaşmak ve hızlı hareket etmek büyük önem taşıyor. İnegöl Belediyesi olarak Afet Çantası Mobil Uygulaması ile de hem vatandaşların afet bilincini artırmayı hem de afet anında hayat kurtaracak dijital çözümleri yaygınlaştırmayı hedefledik. Biz bu uygulama ile teknolojiyi insana dokunan bir faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Bugün Türkiye Bilişim Ödülleri’nde finale kalmak, bu hedefimizin toplumda karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için büyük bir gurur. Daha dirençli bir toplum için teknolojiyi insanın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Güvenli iletişimi önceliyor

Afet anında doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanın hayat kurtaracağı anlayışıyla yola çıkan İnegöl Belediyesi, vatandaşların afet öncesi hazırlık yapabilmesini, afet anında doğru adımları uygulayabilmesini ve afet sonrasında güvenli iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla Afet Çantası Mobil Uygulamasını geliştirdi. Uygulama sayesinde kullanıcılar; afet çantasında bulunması gereken malzemeleri planlayabiliyor, afet anında yapılması gerekenleri adım adım öğrenebiliyor, acil durum iletişim rehberini kolayca oluşturabiliyor. Ayrıca uygulamada yer alan otomatik güvenlik sistemi sayesinde, enkaz altında kalınması veya telefona ulaşılamaması durumunda kullanıcının konum bilgisi otomatik olarak yetkililerle paylaşılabiliyor. “Yaralı Bildir”, “Enkaz Bildir” ve “Kayıp Bildir” gibi özelliklerle de kullanıcılar, afet sonrası müdahaleyi hızlandıracak bilgileri doğrudan ilgili kurumlara iletebiliyor.