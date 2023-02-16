Afet, demiryolu taşımacılığının önemi bir kez daha ortaya koydu

Maddi ve manevi bilançosu giderek ağırlaşan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında olağanüstü bir dayanışma yaşanırken, arama kurtarma çalışmalarına katılan iş makinaları, ekip ve ekipmanlar ile gıda ve acil ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması ve dağıtımında yaşanan sorunlar, demiryolu taşımacılığının önemini bir kez daha ortaya koydu. Afet durumlarında demiryolu ve lojistik köylerin önemine dikkat çeken lojistik sektörü temsilcileri, demiryolu taşımacılığının diğer taşıma modları ile birlikte daha efektif kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

“TCDD afetler için özel vagonlar tasarlamalı”



Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, blok yükler, ağır ve uzun mesafeli yükler konusunda en önemli taşıma modunun demiryolu taşımacılığı olduğunu belirterek görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bu tür afet anlarında özellikle iş makinalarının transferinde mutlaka demiryolu kullanılmalıdır. Bir master planı dahilinde, iş makinaları ve konteynırlar toplu olarak deprem bölgesine çok daha hızlı ulaştırılabilir. Depremden etkilenen 10 ilin ortasındaki Gaziantep üzerinden ihtiyaç duyulan noktalara dağıtılabilirdi. Bu nedenle TCDD’nin elinde olağanüstü afet durumlarında kamyonlar, kamyonetler ve enkaz kaldırmada kullanılacak büyük iş makinelerini taşıyabilecek bir vagon grubunun hazır olması lazım. Bu vagon grubu hem afetlerde hem de savaş gibi olağanüstü durumlarda büyük araçları bölgeye hızlıca transferinde kullanılabilir. Bu durumlara özel vagonlar dizayn edip elinizin altında tutmalısınız.”

“Tedarikte demiryolu hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilirdi”

Konsped İntermodal Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tırman, salgın, deprem gibi afet durumlarında demiryolunun, kara, hava ve deniz yolu ile yapılan taşımalara göre daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, demiryolu altyapısında ciddi hasarlar söz konusu olmadığı sürece, müdahalenin daha hızla yapılabilmesi açısından demiryolu taşımacılığının avantajlı bir taşıma modu olduğunu kaydetti.



Tırman, şöyle konuştu: ”Demiryolunun blok trenlerle yaptığı taşıma zaman, tonaj ve güvenlik açısından bu gibi durumlarda özel önem taşır. Ne yazık ki, yaşadığımız bu afette demiryolu yeterince etkin kullanılamadı. Bugün, kış koşullarında yaşadığımız bu deprem felaketinde demiryolu taşımacılığı, kar nedeniyle kapanan yolların ve bu nedenle kilitlenen trafik sorununun çözümü ve böylece deprem bölgelerine malzeme tedariğinin en hızlı ve en güvenilir şekilde taşımasını sağlayabilme olanağını yaratan taşıma biçimi olabilirdi”

“Demiryollarının lojistik köy, deniz, hava ve kara bağlantıları acilen kurulmalı”



Ticari taşımalarda güvenirliği ön planda olan demiryolunun, afet durumlarında da hem güvenlik hem hız hem de tonaj açısından diğer taşıma türlerine göre kullanışlı ve avantajlı olduğunu vurgulayan EP Intermodal Ülke Müdürü Ali Hakan Akyol da, yaşanan depremde ekipman ve malzeme taşımasında ilk akla gelen taşıma olması gerektiğini ifade etti.

Akyol,” Demiryolu taşıması sona kaldı. Karayolu, deniz ve hava limanlarının zarar gördüğü bu afette, demiryolları özellikle ağır iş makinaları ve malzeme tedariğinde daha efektif kullanılabilirdi. Deprem ülkesi olan ülkemizde demiryolu ile taşımacılık ve lojistik köylerin bağlantıları hem malzeme tedariği ve güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olması nedeniyle ivedilikle yeniden çalışılmalı. Özellikle ölçekli afet lojistiğinde maliyetleri azaltmak, kaynakları en verimli şekilde zaman unsurunu da göze alarak düşünmek zorundayız. Bugün hala limanlarda yaşanan hammadde tedarik sorununu demiryolu bağlantıları ile daha aza indirmek mümkün.”

Mete Tırman Konsped İntermodal Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı: “Olası İstanbul depremi için demiryolu kritik önem taşıyor”

“İstanbul depremini düşündüğümüzde, gerekli olabilecek demiryolu bağlantılarını bugünden hazırlıklı bir hale getirmek zorundayız. Özellikle, bu alanda faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin ve UTİKAD, Demiryolu Taşımacılığı Derneği gibi STK’ların ülkemizin deprem gerçeğini gözden kaçırmadan, daha bugünden gerekli örgütlemelere katılması ve afet lojistiğinin en önemli aktörleri olarak sürekli hazır olması gerekiyor. Sektör STK’larının bu konudaki bilgi ve tecrübelerinin ortaya konmasına ihtiyaç var”

Ramazan Yanar Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı: “Şehirlerin olağanüstü hal planı olmalı”

“Ülkemizde kentlerdeki büyük yaşam alanları planlanırken işin lojistik tarafı mutlaka dikkate alınmalı. Şehre giriş ve çıkışlarda olağanüstü hal planlarımızın olması gerekir. Bazı şehirlerde yer altında metro hatlarına ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Afet durumunda yer altından metro hattıyla hayatın devamını sağlamanız gerekiyor.Nüfusu 1 milyonu geçen şehirlerde mutlaka demiryolu metro hatlarının olması gerekir. Kentlerin üst yapısı planlanırken ise iş rantçılara ve şehrin dinamiklerine bırakılmamalı. Mutlaka merkezi yönetim tarafından ağır yaptırımlar planlanarak uygulanması sağlanmalıdır”

EP Intermodal Ülke Müdürü Ali Hakan Akyol: “Sanayide üretim için demiryolu efektif kullanılmalı”

“Afet durumlarında sanayicilerimizin üretimlerine devam edebilmesi, ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgelere sevki, ithalat ve ihracat taşımalarında tıkanmaları da önlemek için demiryolunu daha efektif kullanmayı sağlayacak çözümler üretmeliyiz. Ayrıca henüz istenilen seviyeye getirilemeyen demiryollarının lojistik köylerle bağlantısını yeniden masaya yatırmak gerekiyor. Demiryolu hatlarımızın lojistik köyler, deniz, hava ve karayolu bağlantılarını acilen hayata geçirmeliyiz.”