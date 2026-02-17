Afet haberciliğinde yeni standart: Eğitim müfredatı açık erişime açıldı

BURCU SUNA /KONYA

Afet ve kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve etik haberciliği güçlendirmeyi amaçlayan “Disaster Journalism (Afet Haberciliği)” Projesi Bilgilendirme Günü, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nda yapıldı. Program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut’un açılış konuşmasıyla başladı.

Kriz anlarında doğru bilginin önemi vurgulandı

Açılışta konuşan Karabulut, afet dönemlerinde bilgi akışının doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kriz anlarında medyanın sorumluluğunun arttığını vurguladı. Yanlış bilgi ve dezenformasyonun toplumda paniğe yol açabildiğini belirten Karabulut, etik ve doğrulanmış haberciliğin önemine işaret etti.

Proje çıktıları paylaşıldı

Programın devamında proje yürütücüsü Prof. Dr. Abdulkadir Gölcü, projenin amaçları ve elde edilen çıktılar hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği projeleri kapsamında afet haberciliği standartlarının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edildiğini, kriz dönemlerinde bilginin doğru yönetimine ilişkin somut çıktılar üretildiğini aktardı.

Uluslararası ortaklıkla yürütüldü

Proje; Primorska Üniversitesi, Kiev Üniversitesi ve Vigo Üniversitesi ortaklığıyla yürütüldü. Uluslararası iş birliği sayesinde afet haberciliğine yönelik iyi uygulama örnekleri ve ortak standartlar geliştirildi.

Afet gazeteciliği için açık erişimli müfredat

Afet ve kriz dönemlerinde bilgi kirliliği ve dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefleyen proje kapsamında, kriz anlarında nitelikli ve sorumlu haberciliğin standartlarını belirleyen bir çerçeve oluşturuldu.

Bu doğrultuda özellikle İletişim Fakültesi öğrencileri ve gazeteciler için “Afet Gazeteciliği Eğitim Müfredatı” geliştirildi ve açık erişim olarak paylaşıldı.