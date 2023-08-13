Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
İlçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangına Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"20 arazöz, 100 söndürme işçisi, 6 su tankeri, 3 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilen, saat 18.15 itibarıyla da kontrol altına alınan yangın, AFAD koordinesinde havadan müdahale sonucu tamamen söndürülmüştür."