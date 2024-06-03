Ağaçları gençleştiren Özler Ziraat, ihracatta 30 bin tona çıkacak

Eray ŞEN / ADANA

Özler Ziraat’ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Hüseyin Karaosman, şirketin güncel çalışmaları ve hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Ağırlıklı olarak narenciye üretimine yönelik çalıştıklarını, ancak yılın 12 ayını da değerlendirmek için son dönemde diğer ürünlere de yöneldiklerini belirten Karaosman, “Kayısı, incir, avokado, nar, hurma, elma, yassı nektarin, yassı şeftali bahçeleri de yaptık. Amacımız, buradaki istihdamı 12 ay boyunca devam ettirmek ve yurt dışındaki müşterilerimizi de 12 ay boyunca ara vermeden düzenli olarak ihracatımızı yapmak” dedi.

“Romanya’da tarla ziraatı yapıyoruz”

Farklı noktalardaki üretim alanlarına değinen Karaosman, “Adana’da 6 bin dönümde ağırlıklı olarak narenciye, Niğde’de 550 dönümlük elma bahçelerimiz var. Mersin’in Mut ilçesinde 1.500 dönüm yer aldık, 500 dönümünde ceviz bahçesi yapıyoruz, verim durumuna göre kademe kademe ilerleyeceğiz. Ayrıca Romanya’da 10 bin dönümlük arazimizde; buğday, mısır, ayçiçeği, kanola üretiyoruz ve bin 500 dönüm de ceviz bahçesi kurduk” bilgisini verdi.

“İhracatımız Uzakdoğu, Ortadoğu, Rusya, Kanada, Amerika ve Avrupa’ya”

Adana’daki tesislerinde soğuk hava depolarının da bulunduğunu ve ürünleri tazeliğini kaybetmeden dünyanın çeşitli ülkelerine gönderebildiklerini vurgulayan Karaosman, “İhracat pazarlarımızın yüzde 25’i Uzakdoğu bölgesinde Endonezya, Singapur, Hong Kong gibi ülkeler. Yüzde 25 Ortadoğu var, Dubai, Arabistan, Umman ve Katar. Yüzde 25 Rusya, Ukrayna ve Tacikistan kalan yüzde 25 de Avrupa ülkeleri. Uzakdoğu’ya yaz mevsiminde kayısı ve incir ağırlıklı ürünler gönderiyoruz. Diğer zamanlar greyfurt ve limon ihraç ediyoruz” diye konuştu.

“Kontrol bizde olunca, kalıntı sorunu yaşanmıyor”

Tesislerinde 25-30 bin ton arası yaş meyve ürünü çalıştıklarını, ihracatın yüzde 60-70’ini kendi üretimleri, yüzde 30’luk kısmını kontrol ettikleri bahçelerden yaptıklarını aktaran Karaosman, “Onlar da yine bizim takip ettiğimiz üreticilerden aldığımız, üretimin her aşamasında ilaçlama kontrolü yaptığımız ve denetlediğimiz ürünler. Bu yüzden yapılan analizlerde ilaç kalıntısı olmuyor“ dedi.

Karaosman, yerli ve yabancı fuarlara katılarak teknolojik araçları yakından takip ettiklerini, böylece maliyetleri minimuma çekmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.