Ağam Baklavaları gözünü ihracata çevirdi

NURETTİN BAKİ/İZMİR

Ağam Baklavaları, Gaziantep’in yetiştirdiği tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat’ın “tatlı bir hayali” olarak, 1978 yılında İzmir’de kuruldu. İzmir Karşıyaka’da 19 metre karelik dükkânda 1978 yılında faaliyete başlayan Ağam Baklavaları, bugün 5 bin 500 metrekarelik üretim tesisi, 21 şubesi ve 250 personeli ile Kurucusu ve Onursal Başkanı Yaşar Murat’ın çok küçük yaşlardan itibaren ‘tatlı ustası’ olarak yetiştirdiği oğulları Ömer Murat, Veysel Murat ve Cevdet Murat yönetiminde hizmetlerine devam ediyor. 45 yıldır tadını ve adını tüm Türkiye’ye duyuran Ağam Baklavaları, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) faaliyete geçirdiği yeni tesisiyle ihracata hazırlanıyor.

Ülke ekonomisine döviz getirisiyle katkı sunmak istediklerini söyleyen firmanın ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, “İki yıl önce de İAOSB’nde tesisimizin temellerini attık. Aşağı yukarı 19 ayda da 5 bin 500 metre kare kapalı alana sahip güzel bir işletme haline getirdik. Hijyen anlamında entegre bir yapı kurduk. Burada ihracat hedefliyoruz. Şube sayısını 25-30’lara çıkartıp, bu işletmede de artık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu ülke bizi okuttu, büyüttü şimdi biz de ülkemize, ülkemizin ekonomisine döviz kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Kalite ufak şeylerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar”

Ağam Baklavaları’nın babası Yaşar Murat tarafından Karşıyaka’da 19 metre karelik bir dükkanda kurulduğunu belirten Murat, “45 yıllık bir firmayız. Babamın gönlünde hep İzmir varmış. İzmir Karşıyaka’da 19 metre karelik bir işletmede faaliyete başlıyor. Babam İzmir’i, İzmir de babamı seviyor. İzmir de sevdiğini hakikatten büyütüyor. Biz de firma olarak bu sevgiye yıllardır layık olmaya çalışıyoruz. Babam hep, ‘ben torunuma, evlatlarıma yediremeyeceğim bir ürünü müşterimin önüne koymadım’ der. Hep, sağlıklı bir şekilde ürün üretmeye gayret gösterdik. Ürünün geleneksel kalitesi neyse, o kaliteden ödün vermeden ürettik. Böyle olunca da bu günlere geldik” ifadelerine yer verdi.

Ağam olarak kaliteyi nasıl ortaya çıkardıklarını anlatan Murat, şöyle konuştu: “Her ürünümüzü mevsiminde ve yöresinden alan bir işletmeyiz. Fıstığı zamanında, yağı senelik alırız. Yağ bittikçe almayız, çünkü bu sefer kaliteyi tutturamazsınız. Bunun bir sezonu vardır, en kaliteli ürün baharda çıkar. Nişasta mesela bizde gün kurusu olur, kışın biz nişasta almayız. Nişasta da senelik alınır. Gaziantep’te bir un firması bize özel un üretir. Şehrin nem oranına göre, bizim istediğimiz tarzda bir un üretiyor. Kalite böyle ufak tefek unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Biz de bu kaliteyi korumaya çalışıyoruz. Personelimizi kendimiz yetiştiriyoruz.”

“Maliyet oturtmakta zorlanıyoruz”

Perakende konusunda yaşadıkları en büyük sıkıntının piyasadaki fiyat istikrarsızlığı olduğunu söyleyen Veysel Murat, “Baklava, sütlü tatlılar, dondurma ve su böreği üretiyoruz. Gaziantep’ten yöresel ürünler de getirip satıyoruz. Şu anda franchise ve kendi bayilerimiz olmak üzere 21 şubeyle hizmet veriyoruz. Piyasada fiyat istikrarı olsa bizim işlerimiz daha güzel olurdu. Tam fiyatlar oturdu derken, yüzde bilmem kaç zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer insanların alım gücü bir kez daha engellenmiş oluyor. Vatandaş maaşına zam alıyor, ‘tam işler düzeldi’ dediğimiz anda bizim ham maddelerimize zam geliyor, tekrar başa dönüyoruz. Maalesef bir kısır döngünün içindeyiz. Vatandaş bizi, biz vatandaşı yakalayamıyoruz. Hammadde fiyatları sürekli değiştiğinden dolayı maliyet oturtmakta zorlanıyoruz. Müşterilerimizi de kollamak istiyoruz ancak bıçak kemiğe dayandığında zam yapmak durumunda kalıyoruz” dedi.