AGCO, Massey Ferguson’dan yeni nesil traktör

Kocaeli

Kocaeli’de faaliyet gösteren dünyanın önde gelen tarım makine üreticilerinden AGCO, yenilikçi ürünleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Merkezi ABD, Georgia eyaletindeki Duluth kentinde bulunan AGCO, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, PTx ve GSI gibi güçlü markalarıyla dünya genelinde çiftçilere değer sunuyor. Akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla öne çıkan AGCO, 2024 yılında yaklaşık 11,7 milyar dolarlık net satışa ulaştı. Şirket, Türkiye’de özellikle Massey Ferguson markasıyla güçlü bir konuma sahip.

AGCO’nun küresel markası Massey Ferguson, çok sayıda ödül kazanmış MF 8S serisini bir adım ileriye taşıdı. Modern tarımın ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojilerle yanıt veren MF 8S Xtra Serisi, artırılmış performans, üstün operatör konforu, düşük işletme maliyetleri ve kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

6 model, 305 beygir güce kadar performans

Yeni MF 8S Xtra Serisi, 205 beygirden 305 beygire kadar uzanan 6 farklı modelden oluşuyor. Geliştirilmiş Motor Güç Yönetimi (EPM) sistemi sayesinde, modellerde 20 beygire kadar ek güç sağlanabiliyor. Traktörlerin kalbinde, yüksek tork ve verimlilik sunan AGCO Power 7,4 litrelik 6 silindirli motor yer alıyor. Kullanıcılara Dyna-7, Dyna E-Power çift kavrama ya da Dyna-VT şanzıman seçenekleriyle maksimum çok yönlülük sunuluyor.

Modern tarıma uygun donanım ve teknoloji

Massey Ferguson Avrupa ve Orta Doğu Pazarlama Direktörü Jérôme Aubrion, MF 8S Xtra’nın geliştirme sürecinde çiftçilerin, müteahhitlerin ve bayilerin taleplerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, bu serinin tarımsal ihtiyaçların ötesine geçecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Yeni seri, Datatronic 5 terminal, Fieldstar 5 ekran, AEF Isobus sertifikası, MF AutoTurn, 96 bölüme kadar section control gibi özelliklerle donatılmış durumda.

Ayrıca traktör, MF By You Programı ile kişiselleştirilebiliyor. Bu kapsamda sunulan Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS) ile toprağa zarar vermeden maksimum çekiş ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Operatör konforunda yeni standartlar

MF 8S Xtra serisinde operatör konforu da ileri taşınmış. Yeni nesil Dual-Motion koltuk, elektrikli ayarlanan dış aynalar, arka cam buz çözücü, revize edilmiş mikrofon konumu, Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu 6,75 inçlik dokunmatik ekran, DAB radyo ve Focal hoparlörlü eğlence paketi dikkat çeken özelliklerden bazıları. Yeni direksiyon simidi tasarımı, sürüş keyfini artırıyor.

AGCO, bu yeni seriyle birlikte servis ve garanti paketlerini de güçlendirdi. Tüm bu iyileştirmeler, traktörün toplam sahip olma maliyetini düşürürken, zorlu ekonomik koşullarda çiftçilerin yatırımının korunmasını sağlıyor.

Yeni nesil aydınlatma ve güvenlik

MF 8S Xtra, MF 9S serisinden alınan yeni 360 derece LED aydınlatma paketi ile donatılabiliyor. Bu sistem, 20 adet ultra parlak LED ışıkla 51.500 lümene kadar aydınlatma sağlayarak önceki modellere göre %50 daha fazla görüş imkânı sunuyor. Trabzanlara yerleştirilen yol lambaları, gece çalışmaları ve taşıma sırasında maksimum güvenliği garanti ediyor.

Yeni geliştirilen fan kontrol yazılımı sayesinde motor verimliliği %5’e kadar artırılırken, yakıt tüketimi azaltılıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan ters fan teknolojisi, özellikle tozlu ortamlarda motorun sürekli serin kalmasını sağlıyor ve bakım ihtiyacını azaltıyor.

Yeni seride sunulan Decompression (basınç düşürme) kolları, römork ve ekipman bağlantılarını çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Valflerin hemen üzerine konumlandırılan bu kollar, operatör traktörden inmeden ya da motor çalışırken bile kolayca kullanılıyor.