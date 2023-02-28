AGCO, UNICEF'e 650 bin dolar bağışladı

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam çocuk sayısı belirsizliğini korurken, depremlerden etkilenen illerde tahminen 5,4 milyon çocuğun yaşadığı düşünülüyor. 2,5 milyon çocuğun acil desteğe ihtiyacı var. AGCO yaptığı bağış ile depremzede çocuklara, gençlere ve ailelerine kritik malzeme ve hizmetlerin sağlanmasında destek olmayı amaçlıyor.

AGCO Başkanı ve CEO'su Eric Hansotia, "Yıkıcı depremlerin ardından pek çok zorlukla yüzleşmeye devam eden Türkiye'deki meslektaşlarımız ve yakınları için düşüncelerimiz var" dedi. Eric Hansotia, "Meslektaşlarımızın ve ailelerinin, Massey Ferguson bayilerimizin ve gıda arzını güvence altına almak için çalışan çiftçilerimizin güvenliğini sağlamaya dahil olan herkesin çabalarını çok takdir ediyoruz. Bağışımızla, depremden etkilenen insanlar için gereken yardımların sağlanmasına katkıda bulunmak arzusundayız.” diye konuştu.



“Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız”

AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has ise; “AGCO Türkiye olarak, depremin ilk gününden bu yana bölge bayilerimizden aldığımız bilgilerle, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan tespit ederek yine bayilerimiz ile beraber ihtiyaçları yerlerine ulaştırıyoruz. Depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine, battaniye, gıda, giyim, katalitik (tüplü) soba, akaryakıt ve hijyen malzemeleri ile nakdi desteklerimizi ulaştırdık ve ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte yaralarımızı sarma zamanı. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız” dedi.

UNICEF İsviçre ve Lihtenştayn İcra Direktörü Bettina Junker, "Depremlerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkisi felaket oldu ve yüz binlerce kişiyi çaresiz bir durumda bıraktı. Afetten etkilenen herkesin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye'de UNICEF ekipleri, kritik sağlık malzemeleri, battaniyeler, giysiler ve temiz içme suyu ve hıfzıssıhha malzemeleri gibi temel malzemeleri dağıtmak için ortakları ile birlikte çalışıyor ve çocuklara oyun oynamaları ve yaşadıkları travmatik olaylardan kurtulmaları için güvenli alanlar sağlamaya devam ediyor.”