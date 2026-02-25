Agrega Tesisi, Kocasinan Belediyesi’ne 83 milyon TL tasarruf ettirdi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yetebilen belediye anlayışıyla hayata geçirdikleri yatırımlardan olan Agrega Üretim Tesisi’yle ilgili yaptığı açıklamada, iki yılda tesiste üretilen 1 milyon 75 bin ton agregayla 83 milyon TL tasarruf sağladıklarını, böylelikle tesisin hem amorti edildiğini hem de yüzde yüz kâr elde edildiğini belirtti.

Tesisin yüzde yüz belediyenin öz sermayesi ile kurulduğunu aktaran Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığımız üretim tesisimiz, ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç. Dağdan çıkan malzemeyi işleyerek yaklaşık 40 bin araç dolusu agregayı Kocasinan’ın dört bir yanına ulaştırdık. Burada çevreci ve dünya standartlarındaki tesisimizde kırılan mıcır, asfaltla birleştiğinde adeta altın değerinde bir malzeme hâline geliyor. Kaliteli kalker cinsindeki taş, kırılıp ayrıştırıldıktan sonra asfalt plentinde bitümle birleştirildiğinde, yolları yapanlar için son derece kıymetli bir malzeme ortaya çıkıyor. Yolların uzun ömürlü olabilmesi için bu malzeme çok değerli. Profesyonel bir ekiple bu işi yürütüyoruz. Böyle bir tesis, kamu kurumları arasında yalnızca Kocasinan Belediyesi’nde bulunuyor” dedi.

Tesisin, Kocasinan’ın en az 20 yıllık yol yapım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede, saatte 250 ton, yılda ise 750 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ahmet Çolakbayrakdar, “İki yılı aşkın süredir hizmet veren tesisimiz, tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçirildi. Bu sayede 83 milyon TL tasarruf sağladık. Ürettiğimiz 1 milyon 75 bin ton agrega sayesinde hem bu tesisin maliyetini amorti ettik hem de yüzde yüz kâr elde ettik” ifadelerini kullandı.