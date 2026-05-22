Agrobest Grup'un Ar-Ge merkezine bakanlık onayı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri'nin, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında yaptığı Ar-Ge Merkezi başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Başvuruya ilişkin denetimler, ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilen heyet tarafından Agrobest Grup Salihli Üretim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Denetim sürecinde hazırlanan raporlar, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerinin incelemesine sunuldu. Komisyon yaptığı toplantıda, Agrobest Grup'a Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine karar verdi.

"Bilimin ışığında üretiyoruz"

Bu gelişmenin, şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede daha da güçlendirdiğini ifade eden Agrobest Grup İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, tohumdan hasat sonrasına kadar uzanan üretim sürecinde, verimli ve sürdürülebilir bitki koruma çözümleriyle tarıma değer kattıklarını vurguladı.

Yurt içi ve yurt dışı genelinde bine yakın bitki koruma ürünü ruhsatına sahip olduklarını belirten Eroğlu, "Agrobest Grup Ar-Ge çalışmalarını çok geniş bir çerçevede sürdürüyoruz. Türkiye ile birlikte 33 ülkeden çiftçilere en iyi çözümleri sunmak için hem laboratuvarlarımızda hem de sahada yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bilimin ışığında, tarımın geleceği için yenilikçi formülasyon teknolojileri geliştiriyoruz. Agrobest Grup'ta bitki koruma alanındaki uzmanlık, ileri mühendislik çözümleriyle destekleniyor" diye konuştu.

"Özgün çözümlerle tarımda verimliliği artırıyoruz"

Agrobest Grup'ta Ar-Ge çalışmalarının, şirketin stratejik dönüşümünde kritik bir rol üstlendiğini de belirten Eroğlu, "Salihli Üretim Tesisleri'nde yer alan laboratuvar altyapımız, Ar-Ge faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Uzman mühendis kadromuz, geliştirme süreçlerini çok aşamalı analiz ve doğrulama yöntemleriyle yürütüyor. Geliştirilen her formülasyon, sahaya ulaşmadan önce titizlikle test ediliyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda alanında sağladıkları katma değeri artırmak ve Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra endüstri 4.0 ve yapay zekâ destekli üretim süreçlerinde de önemli aşamalar kaydettiklerini dile getiren Eroğlu, "Manisa Salihli'de 215 bin metrekarelik alanda, endüstri 4.0 teknolojisi ile kurduğumuz tesisimiz bilim ve teknoloji açısından uluslararası standartların üzerinde bir üretim modeli ile çalışıyor. Her zaman kaliteye ve sürdürülebilirliğe odaklanarak faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Uzman kadrolarımız, Ar-Ge faaliyetlerimiz ve yeni yatırımlarımızla ülke ekonomisine ve tarımın geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.