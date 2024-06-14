AGÜ, 2024 Times Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya çapında ilk 200’de

KAYSERİ / EKONOMİ

“Yoksulluğa Son” kategorisinde 5’inci, “İklim Eylemi” kategorisinde 7’nci, “Nitelikli Eğitim” kategorisinde 9’üncü, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde 35’inci, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde 48’inci, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” kategorisinde 52’nci, “Temiz Su ve Sanitasyon” kategorisinde 63’üncü, “Karasal Yaşam” kategorisinde 75’inci, “Sudaki Yaşam” kategorisinde 91’inci sırada yer alan AGÜ toplam 9 ayrı kategoride ilk 100’e girmeyi başardı.

AGÜ ayrıca Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Lugano şehrindeki Franklin Üniversitesi’nde düzenlenen törende açıklanan 2024 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde de 18’inci sırada yer alıp, genel sıralamaya Türkiye’den listeye giren tek üniversite olarak son bir haftada iki uluslararası başarı elde etmiş oldu.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, son bir hafta içinde açıklanan üniversitelerin topluma gerçek katkılarını ölçen dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlardan olan Times ve WURI’nin açıkladığı listelerde AGÜ’nün en üstlerde yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Üniversitemizin bu başarıları AGÜ’nün topluma yaptığı katkıların ve eğitimdeki üstünlüğünün en önemli göstergesidir” dedi.

Rektör Yılmaz, topluma katkı sağlayacak yeni projeler ile bu başarılarını istikrarlı şekilde sürdürmeye amaçladıklarını ifade etti.

Times 2024 Toplumsal Etki Genel Sıralaması: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings