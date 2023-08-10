Aha Teknoloji, şirketlere finansman desteği sağlıyor

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Kahramanmaraş merkezli üretim tesislerini 6 Şubat depreminin ardından İstanbul ve Kocaeli’ye taşıyan firma sektöründe yeniliklere imza atıyor. Kendi üretimi olan ürünlerinin yanında Sanyo Denki, Merus Power, Kg Gear ve Geva-Bot’un Türkiye Distribütörlüğünü yapan Aha Teknoloji, Enerji Depolama Sistemleri yatırımı yapmak isteyen firmalara finansman desteği sağlıyor.

Megawatt saat ölçekli Enerji Depolama Sistemleri’nde Finlandiyalı ortakları Merus Power ile çalıştıklarını belirten Aha Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün; “Herhangi bir Enerji Depolama Sistemleri yatırımı yapmak istediğiniz de finansman desteği sağlıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Depolama Sistemleri üzerine çalışma yapan şirketler arasında finansman desteği olan tek firmayız.” dedi.

Enerji Depolama Sistemleri ile yatırımcılara Enerji Depolama Lisansı hakkı

Enerji Depolama Sistemlerini Türkiye’de ilk anlatan ve öncülük eden firmalardan biriyiz diyen Elvan Aygün, Yenilebilir Enerji Kaynaklarının önemi ile özellikle karbon salınımı azaltılması yönünde Paris İklim Antlaşmasını imzalandığı bu günlerde belli taahhütler ile karbon salınımını azaltıp Avrupa’ya ürün satmaya devam edileceği yönünde imza atıldığını vurguladı.

Enerji Depolama Sistemleri yatırımcıları açısından finansal desteğin önemine değinen Elvan Aygün; “Rüzgâr santrali ya da güneş santrali kurulacaksa zorunlu olarak yanında depolama kurulmalı. Devletimiz şu an lisans sahibi olmak isteyenlere güneş santrallerinde minimum 10 MW saat, Rüzgâr santrallerinde minimum 20 MW saat başvuru hakkı tanıyor. 10 MW güneşe, 10MW depolamaya, 20 MW rüzgâra, 20 MW Enerji Depolama Sistemini birlikte kurmak zorundasınız. Depolama lisansına sahip olan iş yeri sahipleri yarışmadan muaf olacak. Yarışmadan muaf elektrik satacakları için de devletin göstermiş olduğu limitlerin dışında fiyat ve enerji satabilecekler. Şu an bir yarışma var, limitler belli taban ve tavan limitleri belli ama siz yarışmadan muaf olduğunuz da bu limitlerin haricinde enerji alıp satacaksınız. Aha Teknoloji olarak şirketlerin son 3 yıllık mali gelirlerini alıyoruz, Firmanın maliyet verileri inceleniyor. Eğer o firmanın finansal bir problemi yoksa kredi sağlanıyor. Merus Power’la ya da bizlerle, anlaşmaya varıyor. Proje bedeli belirleniyor bu proje bedelinin yüzde 20-25 peşinat olarak firma ödüyor. Ondan sonra bir daha hiç ödeme yapmıyor. Ortalama termin sürelerimiz 1-1,5 yıl bu süre içinde sistemi kuruyoruz, devreye alıyoruz aynı gün müşterimizde sistemin kurulduğuna dair bankaya mail atıyor. Banka müşterinin sisteminin doğru çalışmasını teyit ettikten sonra 6 ay sonrası için ödeme başlatıyor. Finansman destek bu nedenle önemli çünkü şuan yatırımcı bir çıkış yolu arıyor” diye konuştu.