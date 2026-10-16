AHBİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altında faaliyet gösteren Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), 2025 yılı ihracat performansına önemli katkı sağlayan üyelerini düzenlenen törenle ödüllendirdi. Törende Mersin, Adana, Karaman, Kayseri ve Hatay’da ihracat başarısı gösteren firmalar ile AHBİB genel sıralamasında ilk 10’a giren şirketlere ödülleri takdim edildi.

Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AKİB Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

“Mersin ihracat artışında Türkiye ikincisi oldu”

Mersin Valisi Atilla Toros, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracat performansı ve Mersin’in ülke ekonomisindeki stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üretimden vazgeçmeyen ve yeni pazarlar arayan girişimcilerin Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadığını belirten Toros, “2026 yılının ilk dokuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaştı. Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Yılın beş ayında aylık ihracat rekorları kırdık. Küresel krizlere rağmen üretimden vazgeçmeyen, yeni pazarlar arayan ve her şartta ülkesine değer kazandıran güçlü bir girişimci ruh var. İnanıyorum ki bu iradeyle Türkiye Yüzyılı’nı üretimde ve ihracatta yeni rekorların yüzyılı haline getireceğiz” dedi.

Mersin’in ihracat performansına ilişkin verileri de paylaşan Toros, kentin 2026 yılı ağustos ayında 1 milyar 241 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci ili olduğunu belirtti. Mersin’in bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını 467 milyon dolar artırarak ihracat artışında Türkiye ikincisi olduğunu kaydeden Toros, yılın ilk sekiz ayında sağlanan 655 milyon dolarlık ihracat artışıyla da kentin dördüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Toros, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı veriler, şehrimizin yükselen performansını açıkça ortaya koymaktadır. 2026 yılı ağustos ayında Mersin, 1 milyar 241 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci ili olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını 467 milyon dolar artırarak ihracat artışında Türkiye ikincisi olmuştur. Yılın ilk sekiz ayında sağladığı 655 milyon dolarlık ihracat artışıyla da dördüncü sırada yer almıştır. İşte bu başarı tablosunun arkasında siz varsınız. Bizlere bu gururu yaşatan siz kıymetli iş insanlarımızı gönülden alkışlıyorum”

Hububat ve gıda ihracatında Türkiye vurgusu

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, tarım ve gıda ürünleri ihracatında elde edilen başarılara dikkat çekerek, “Tarım ve gıda ürünleri ihracatında ihracat rekorları kırılmaya devam ediyor. Hububat mamullerindeki başarımız malumdur. Dünya un ihracatında birinciliğimiz 2007 yılından beri devam ediyor. Dünya makarna ihracatında da uzun yıllardan beri İtalya’dan sonra ikinci sıradaki konumumuzu sürdürüyoruz. Yaklaşık 25 milyon tonluk bir buğday rekoru ve 10 milyon tona varan bir arpa üretimi gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi de kurum tarihinin en yüksek hububat alım dönemini gerçekleştirmiş oldu” şeklinde konuştu.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de ödül töreninin önemine değinerek, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 35 yıl boyunca AKİB bünyesinde yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunma onuruna sahip oldum. Başarıların takdir edildiği böyle anlamlı gecelerin ayrı bir değeri vardır. Hangi alanda olursa olsun başarının altında yatan emeğin, azmin ve alın terinin öne çıkarılması gerekir. Değer verilen her başarı, hayatta daha büyük başarıların ve iş dünyasında daha büyük hizmetlerin önünü açacaktır” diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ise Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında üretim ve ihracatın önemini vurgulayarak, “Yakında nüfusu 100 milyona ulaşacak büyük Türkiye’nin dünya ekonomisinde en büyük ilk 10 ekonomi arasına girebilmesinin şartı önce üretmek, sonra da ürettiklerimizi ihraç etmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.

AHBİB ihracatı 1 milyar 315 milyon dolara ulaştı

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, birliğin ihracat performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2026 yılının ilk dokuz ayında AHBİB ihracatımız 1 milyar 315 milyon dolara ulaştı. Önümüzde daha büyük hedefler var. Daha fazla pazar, daha yüksek katma değer, daha güçlü markalar, daha sürdürülebilir bir ihracat yapısı ve küresel gıda ticaretinde Türkiye’nin ağırlığını daha da artırmak istiyoruz. Bizim hedefimiz, ihracatımızı çok daha yüksek tutarlara taşımanın yanı sıra küresel pazarlarda oyunu kuran, yön veren ve vazgeçilmez bir tedarikçi konumuna ulaşan bir sektör olmaktır”

İllerde ihracat başarısı gösteren firmalar ödüllendirildi

Adana sıralamasında üçüncü olan OMNİA Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Elif Tosmur aldı. Dördüncü sıradaki TAT Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülü İcra Kurulu Üyesi ve Grup CFO’su Zeki Köse’ye, beşinci sıradaki AKSU Piliç Tarım Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ödülü ise Genel Müdür Cemaleddin Çalışkan’a verildi.

Karaman’da ikinci sırada yer alan BİFA Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. ödüle layık görüldü. Üçüncü sıradaki ŞİMŞEK Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Bünyamin Doğan, dördüncü sıradaki LARK Gıda Ambalaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ödülünü ise firma ortağı Abdullah Yalçın, AKİB Başkanlar Başkanı İmam Gazali Hıradağı’ndan aldı. SARAY Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. ise Karaman sıralamasında beşinci oldu.

Kayseri’de en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar arasında ilk sırayı ÖZALP Un ve Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aldı. Firmanın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdoğan teslim aldı. İkinci sıradaki ÇARŞIBAŞI Süt Mamulleri ve Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ödülünü Genel Müdür Lütfi Çarşıbaşı aldı. ÖZ-YIL Un ve Unlu Mamulleri Gıda İhtiyaç Maddeleri Hububat Ticaret Ltd. Şti. üçüncü, BAKERS Unlu Mamuller A.Ş. dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sıradaki OYLUM İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ödülünü Satış Yöneticisi Osman Uçmak aldı.

Hatay’da ihracat sıralamasının birincisi EKREM Agro Dış Ticaret A.Ş. oldu. Firmanın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ekrem Narin teslim aldı. İkinci sıradaki ATMEY Gıda İthalat İhracat Ltd. Şti.’nin ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Atmaca’ya takdim edildi. Üçüncü sırada PROGEN Tohum A.Ş. yer alırken dördüncü sıradaki MİRBEY Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ödülünü Gıda Mühendisi Ersin Deniz Mirioğlu aldı. Beşinci sıradaki BAYRAMOĞLU KARDEŞLER firmasının ödülü ise firma sahibi Sezgin Bayramoğlu’na verildi.

AHBİB genel sıralamasında ilk 10 firma ödüllendirildi

AHBİB genel sıralamasında 2025 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar arasında ARBEL Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda Mersin birincisi olan firmanın ödülünü şirket yetkilisi Ayşe Gülçin Hazar aldı.

AHBİB ve Mersin ikincisi olan AVES Enerji Yağ Sanayi A.Ş.’nin ödülünü Genel Müdür Muhammed İdin aldı. Genel sıralamada üçüncü olan ve Adana birinciliğini elde eden ADM Besin ve Tarım A.Ş.’nin ödülü Fabrika Müdürü Mehmet Turan’a verildi. AHBİB dördüncüsü ve Mersin üçüncüsü olan BOOMEX Company Kargo ve Ticaret İthalat İhracat Sanayi Ltd. Şti.’nin ödülünü Genel Müdür Yılmaz İdin aldı. AHBİB beşincisi ve Mersin dördüncüsü olan ARMADA Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin ödülünü İcra Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Sönmez teslim aldı.

Genel sıralamada altıncı olan ve Mersin beşinciliğini elde eden DURUM Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülünü Ayşe Gülçin Hazar aldı. Yedinci sırada yer alan ve Mersin altıncısı olan BAŞHAN Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Memiş’e takdim edildi.

Listenin sekizinci sırasında bulunan ve Adana ikincisi olan PIONEER Tohumculuk Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin ödülünü şirket yetkilisi Timur Toker aldı. AHBİB dokuzuncusu ve Mersin yedincisi olan MEMİŞOĞLU Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin ödülü Genel Müdür Nasip Memiş’e verildi. Genel sıralamada onuncu ve Karaman birincisi olan ANI Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülünü ise Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Nazım Boynukalın aldı.

Ödül töreninde firmalara ödülleri Mersin Valisi Atilla Toros, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AKİB Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı, AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Yıldızgörer, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edildi.

Tören, ihracatçı firmaların başarılarının takdir edilmesi ve sektör temsilcilerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.