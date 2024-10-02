AHBİB, İtalya pazarında yeni ticaret köprüleri kuruyor

MERSİN / EKONOMİ

İtalya-Salerno Sektörel Ticaret Heyeti etkinliğinde 20 AHBİB üyesi firma temsilcisi, 21 İtalyan şirketi yetkilileriyle B2B görüşme gerçekleştirdi. Buradaki paketleme ve depolama proseslerini yerinde inceleyen heyet, süpermarket raflarındaki ürünlerin fiyatları hakkında bilgi aldı. İtalya pazarını değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, ülkenin birçok ürün grubunda ciddi ithalat gerçekleştirdiğini ancak Türkiye ihracatının söz konusu pazarda sınırlı kaldığını söyledi.

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları ürün grubunda İtalya’nın yıllık ithalat hacminin 666 milyon dolar düzeyinde seyrettiğini kaydeden Memiş, “Bu ürün grubunda uluslararası pazarlarda 841,8 milyon dolar ihracat değerine ulaşan Türkiye, İtalya’da 600 bin dolarlık dış satım yapabildi. Ülkenin ihracat potansiyeli yüksek gıda ve tarım ürünleri matrisinde öne çıkan bir başka ürün grubu ise kuru baklagillerden oluşuyor. İtalya’nın söz konusu ürün grubunda yıllık ithalat tutarı 368,3 milyon doları buluyor. Dünya genelinde 1,08 milyar dolar düzeyinde kuru baklagiller ihraç eden Türkiye, İtalya pazarına 22,2 milyon dolar dış satım gerçekleştiriyor. Hububat ve hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamullerinde İtalya’nın yıllık ithalat tutarı 271 milyon dolar civarında. Bu ürün grubunda dünya genelinde 223,4 milyon dolar ihracat değerine ulaşan Türkiye, bu ülkeye 1,3 milyon dolar dış satım gerçekleştiriyor” dedi.

İtalya’nın birçok kalemde önemli potansiyeller barındırdığına dikkat çeken Memiş, “Ticari heyet etkinliğimizle üyelerimiz, İtalya pazarını yakından tanıma imkânı buldular. Üyelerimizin yeni iş bağlantılarıyla dönmesi, bu ülkeye ihracatımızın önümüzdeki günlerde artacağına yönelik umutlarımızı artırdı” diye konuştu.