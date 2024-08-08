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AHBİB, Türk bulgurunu Rusya’da tanıtacak

Doğal, organik ve sağlıklı ürünlere dikkat çeken görsel içeriklerle bulgurlu Anadolu lezzetlerini hedef ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 1 yıl sürecek ‘Turquality Tanıtım Projesi’ ile Rusya’da etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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AHBİB, Türk bulgurunu Rusya’da tanıtacak
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MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü’nün yürüttüğü tanıtım çalışmalarına birlik olarak, ‘Bulgur Tanıtım Projesi’ ile destek verdiklerini kaydetti. Anadolu bulgurunu Türkiye Gıda İhracatçıları (TGİ) markasıyla tüm dünyaya tanıtacaklarını aktaran Memiş, bakanlık onaylı projenin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri işbirliğinde ‘Turquality Tanıtım Projesi’ olarak yürütüleceğini bildirdi.

Mersin ve Mardin’de tanıtım filmleri çekildi

Doğal, organik ve sağlıklı ürün vurgusu yapan görsel içeriklerle bulgurlu Anadolu lezzetlerini tüm hedef ülkeler ve dünyaya tanıtacaklarını dile getiren Memiş, “1 yıl sürecek projemizde hedef pazar olarak belirlediğimiz Rusya’da etkin tanıtımlar yapacağız. Projenin ilk etabında Rusya’dan gelen bir ekiple, Mersin ve Mardin’de tanıtım filmleri çektik. ‘TurkishBulgur’ adıyla Rusça web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yayına aldık. Dijital kampanyalar ve çeşitlik aktivitelerle genişleyecek projemizi, tadım etkinlikleri ve televizyon programlarıyla zenginleştireceğiz. Besin değerleriyle geleceğin beslenme kültüründe önemli bir yer tutacağına inandığımız bu ürünümüz adına Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

İhracat rakamlarını da değerlendiren Veysel Memiş, temmuz ayında 139,7 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını açıkladı. Bu dönemde en çok bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ihraç ettiklerini bildiren Memiş, hacimde en güçlü ivmenin yakalandığı Şili, Malta, Tanzanya ve Küba pazarlarında 4 haneli artışlar görüldüğünü aktardı.

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