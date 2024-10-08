AHBİB, yeni pazarlarda stratejik ticaret ortağı olmayı hedefliyor

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Eylül ayı ihracat rakamlarını ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

Yılın 9’uncu ayında uzak pazarlarda elde ettikleri rekor düzeydeki artışların ihracat raporlarına yansıdığını kaydeden Memiş, “Eylül ayında 144 ülkenin 42’sinde ihracatımızı artırdık. Sorumluluk bölgemizde 208 bin 714 ton ürünü değere dönüştürdük. En çok ihracat yaptığımız ürün grubunda 63 milyon dolarla bakliyat birinci sırada yer aldı. Bakliyat ürün grubunda yüzde 15 oranında artış sağladık. En önemli pazarlar Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri oldu. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde Irak, Suriye ve İtalya ilk üçte yer aldı. Hacimde en güçlü artışları Endonezya, Filistin, Avusturya, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Honduras ve Guatemala pazarlarında elde ettik” dedi.

Türk gıda ürünlerinin kalitesini ve lezzetini dünya mutfaklarıyla buluşturmak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Memiş, Rusya’da bulgur tanıtımı ve İtalya ticari heyet organizasyonuyla pazarları yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını aktardı. Memiş, “Sektörümüzün mevcut pazarlarının yanında Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi potansiyeli yüksek olan uzak pazarlarda da etkinliğini artırmayı hedefliyor. Bu bölgelerde gıda güvenliği ihtiyacını karşılayarak stratejik ticaret ortağı haline gelmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika gibi hızla büyüyen pazarlarda aktif rol almak sektörümüzün geleceği için kritik önem taşımaktadır” diye konuştu.