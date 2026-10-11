Ahilik ve Türk Dünyası Buluşması için Kocaeli işaret edildi

Kocaeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Gençliğin Başkenti” ilan edilen Kocaeli’de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Büyükakın, makamında ağırladığı Zorlu’ya belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verirken, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında tanıtılan “Soyut Vatan”, “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII / Bildiriler Kitabı”, “Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne”, “Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza” ve “Aslı Gibidir” adlı eserleri de takdim etti.

Zorlu, ziyaretin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Fuar Park, Körfez Aqua: Kıtalar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi’ni gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

“Konu Ahilik olunca Kocaeli çok farklı bir anlam kazanıyor”

Zorlu, Büyükakın’ın belediyecilik çalışmalarının yanı sıra kavram üretmesine de dikkat çekerek, “Başkanımız sadece hizmet üretmiyor, kavram da üretiyor. Biliyorsunuz, kendisi ‘Soyut Vatan’ kavramının mimarı. Biz siyasetçiler olarak bu kavramı kullanmaya devam edeceğiz. Burada sadece Türkiye’deki 86 milyondan bahsetmiyoruz. Soyut Vatan, tüm gönül coğrafyamızdaki kavram bütünlüğümüzü oluşturacak bir neticedir” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahilik ve Türk Dünyası temalı büyük bir etkinlik düzenlenmesi teklif eden Zorlu, “Konu Ahilik olunca Kocaeli çok farklı bir anlam kazanıyor. Kocaeli, emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyıllar önceki temsilcisi olan Ahi Evran ve Ahilik kültürünün yaşatıldığı yegâne şehirlerden biridir. Nevruz da çok uzun yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Nevruz’un resmî bayram olmasıyla ilgili kanun teklifimizi kısa süre içinde Meclis’e getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Nevruz etkinliğine de talibiz”

Büyükakın, Ahilik ve Türk Dünyası buluşmasının yanı sıra Nevruz etkinliğine de ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendiren çalışmalara Kocaeli olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Ahilik buluşmasını seve seve yapacağız. Ayrıca Nevruz etkinliğine de talibiz” diye konuştu.