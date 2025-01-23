AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “Sektörümüzün geleceği katma değerli üretimde”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektörün 2024’ ihracatını değerlendirerek, beklentileri dile getirdi. Küresel ekonomik zorluklar, enflasyon baskısı, maliyetler ve döviz kuru arasındaki makasın açılması ile finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardan etkilenilmesi nedeniyle, Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 6,9 düşüşle 17,9 milyar dolar olduğunu bildiren Tekin, birlik olarak 43 bin 384 ton ürün satışından 374,7 milyon dolarlık ihracat geliri sağladıklarını açıkladı. Sektörün katma değerli üretim olmadan rekabet şansının bulunmadığına işaret eden Tekin, “Sektörün yeni hedefi, yenilikçi ve katma değerli ürünlerle global pazarlarda rekabet edebilmek olmalı. Bunun için Ar-Ge, tasarım ve teknolojik yatırımlara öncelik verilmeli. Sermayesi eriyen sektörün bunu tek başına başarabilmesi ancak hükümetimizin destekleriyle mümkün olabilir. Bunu hayata geçirebilirsek, ülke ekonomisinin genel rekabetçiliğine de büyük katkı sağlarız” dedi.



“Küresel talepte hızlı bir toparlanma bekliyoruz”

Sektörde 2025’in ikinci yarısından itibaren bir toparlanma sürecine girilmesini beklediklerini kaydeden Başkan Tekin, “Ağırlaşan maliyetler, enflasyonun oldukça gerisinde kalan döviz kuru ve dünya ekonomisindeki durgunluk nedeniyle sektörümüzün rekabetçiliği zayıfladı. 2025 yılının ilk yarısı da kolay geçmeyecek. İkinci yarıdan itibaren küresel talepte hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Döviz kurunda ihracatı destekleyecek seviyelerin sağlanmasını ve lojistik maliyetlerde iyileşmeler olmasını ümit ediyoruz. Ancak, küresel enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin sektör üzerinde risk oluşturmaya devam edeceğini gözden uzak tutmamamız gerekiyor” diye konuştu.