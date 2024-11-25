AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “Sektörün geleceği katma değerli üretim ve markalaşmada”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektörü ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki kaybının yüzde 7’yi bulduğunu, son 10 aylık dış satım performansının ise 15,18 milyar dolara gerilediğini kaydeden Tekin, sektörün üretime devam edebilmesi için Eximbank ve KGF kaynaklarından uygun faizli uzun dönemli devlet desteklerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. “Türk hazır giyim sektörü olarak geleceğimizi teminat altına almamızın yolu katma değerli üretim ve markalaşmadan geçiyor” diyen Tekin, “Bu da bugünden yarına yapabileceğimiz bir şey değil. Zamana, kaynağa ve desteğe ihtiyacımız var. Maliyet baskısını hafifletme ve inovasyon kapasitesinin artırılması en önemli başlıklar. Sektörün yeni hedefi, yenilikçi ve katma değerli ürünlerle global pazarlarda rekabet edebilmek olmalı. Bunun için Ar-Ge, tasarım ve teknolojik yatırımlara öncelik verilmeli. Sermayesi eriyen sektörün bunu tek başına başarabilmesi ancak hükümetimizin destekleriyle mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

“Bölge ihracatımız 32 milyona ulaştı”

Ekim ayında sektörün Akdeniz Bölgesi’nden 32 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Tekin, 3 bin 905 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüklerini söyledi. En çok ihraç edilen ürünler listesinde 14,9 milyon dolarla bayan dış giyimin yer aldığını dile getiren Tekin, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Hollanda, İspanya ve Polonya öne çıktı. Hollanda’ya 12,3, İspanya’ya 3,2, Polonya’ya ise 2,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En anlamlı artışları Kazakistan, Kosova ve Kırgızistan pazarlarında yakaladık. Yılın 10 ayında ise toplam 310 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık” diye konuştu.