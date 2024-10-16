AHKİB Başkanı Tekin: Ayakta kalabilmek için devlet desteği şart

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, eylül ayında bölgeden 37,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Yılın 9’uncu ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında yüzde 23 oranında artış sağladıklarını dile belirten Tekin, en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaştıklarını bildirdi. Türkiye geneli sektör ihracatında ise kan kaybının devam ettiğine dikkat çeken Tekin, “Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış var. Yılın 9 ayında yüzde 9 eksideyiz. Bölge ihracatımızda ise eylülde yüzde 23, son 9 aylık süreçte yüzde 4 artıdayız” dedi.

“Ek teminatlı kredi taleplerimiz dahi karşılanmıyor”

Sürdürülebilirlik üzerine ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen firmaların bu sürecin parçası olmakta zorlandığını vurgulayan Tekin, “Firmalarımızın otomasyon yatırımlarını hızla hayata geçirmesi gerekiyor. Fakat bunu başarabilmek için iç kaynaklarımız yeterli değil. Devlet desteği olmadan bu dönüşümü sağlamak imkânsız. Ürünlerin tasarımda güçlenmesi, rekabet avantajımızı artıracaktır. Fakat bu alanda da yeterli desteği alamıyoruz. Sadece teknoloji değil, estetik ve yenilikçilik de bizim rekabet gücümüzü belirleyen unsurlar. Birçok firmamız kredi almakta zorlanıyor. Ek teminatlı kredi taleplerimiz dahi karşılanmıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynakları başta olmak üzere, sektörümüzün acil olarak desteklenmesi gerekiyor. Firmalarımızın ayakta kalabilmesi için bu destek şart. Yeni yatırım yapamayan firmalarımız zayıflıyor. Bu gidişat devam ederse, 2025 yılını görmeden birçok firmamız yarış dışı kalabilir” diye konuştu.