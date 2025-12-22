AHKİB kasım ayı ihracatı yüzde 68 arttı

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye genelinde sektör ihracatının kasım ayında yüzde 13 gerileyerek 1,3 milyar dolar olduğunu, yılın 11 ayında ise yüzde 7 düşüşle 15,5 milyar dolara indiğini belirtti. Buna karşın AHKİB’in Ocak–Kasım dönemindeki ihracatı yüzde 53 artışla 515,8 milyon dolara ulaştı.

Tekin, ortaya çıkan tablonun Türkiye genelindeki daralmaya rağmen Akdeniz Bölgesi’nde güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Sektörün yeni bir sanayi politikasıyla yeniden konumlandırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Tekin, 2026–2028 döneminin kritik bir eşik olduğunu ifade etti.

Kasım ayı ihracatında ürün grupları bazında bayan dış giyim yüzde 37, bay dış giyim yüzde 29, pamuklu ev tekstili yüzde 6 pay aldı. Bu dönemde bayan dış giyimde 17,1 milyon dolar, bay dış giyimde 13,2 milyon dolar, pamuklu ev tekstilinde ise 2,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.