AHKİB’ten, Kosova ve Çekya’ya rekor ihracat

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, eylül ihracatını değerlendirdi. Bölge ihracatının yüzde 73’ünün bay/bayan dış giyim grubunda kümelendiğini kaydeden Tekin, “Bayan dış giyimde yüzde 62 artışla 29 milyon dolar, bay dış giyimde ise yüzde 174 artışla 20,3 milyon dolarlık ihracat yaptık. Dış satımın yüzde 53’ünü Irak, Hollanda ve Kazakistan pazarlarına gerçekleştirirken, hacimde en güçlü performansı Kosova, Çekya ve Kırgızistan pazarlarında yakaladık. Kosova’ya yüzde 82 bin 155 artışla 2,8 milyon, Çekya’ya yüzde 32 bin 423 artışla 1,9 milyon, Kırgızistan’a yüzde 1.012 artışla 4 milyon dolarlık ürün sattık. Ocak-Eylül dönemindeki ihracatımız yüzde 46 artışla 405,4 milyon dolara erişti, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarı da yüzde 34 artışla 495 milyon dolar düzeyine ulaştı” dedi.



“Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında güçlü bir çıkış yakaladık”

Küresel belirsizlik ortamında sektörün markalaşma, inovasyon ve uzak pazar stratejileriyle yüksek katma değerli, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yol aldığını ifade eden Tekin, “Avrupa’da talebin zayıfladığı bir dönemde üyelerimiz Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında güçlü bir çıkış yakaladı. Bu çeşitlilik, ihracatta sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. Geleceğin rekabeti fiyatla değil, marka değeri ve sürdürülebilir üretimle kazanılacak. Türk hazır giyim sektörü bu vizyonu yakalayacak potansiyele sahip” diye konuştu.