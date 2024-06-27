Ahmet Alpay Doğal Baca Metal, metal işleme tesisi yatırımı yapacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Doğu Sanayi Sitesi’ndeki 400 metrekarelik üretim tesisinde doğalgaz bacası ve duman tahliye kapağı üreten Ahmet Alpay Doğal Baca Metal, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün gamını ve üretim tesisini yenileyerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğalgaz bacası ile başladıkları üretim sürecini, duman tahliye kapağına yönlendirdiklerini aktaran firma kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alpay, “Fabrikalar için ayda ortalama 150 adet duman tahliye kapağı üretiyoruz ve montajını yapıyoruz. Yıllık ortalama 3 milyon TL ciro yapıyoruz. Gelişen teknoloji ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarıyla birlikte bizde kendimizi sürekli güncelliyoruz. Şimdi ise yönümüzü metal işlemeye ve ürün gamımızı geliştirmeye çevirdik. Önümüzdeki 3-4 yıllık sürede metal işleme tesisi yatırımımızı hayata geçireceğiz. Tesis yatırımı için yaklaşık 3,5 ila 4 milyon dolar gibi bir bütçe kullanacağız” dedi. İbrahim Alpay, şirket kültürü, büyüme stratejisi ve yeni yatırımlarla ilgili tüm kararları öz varlıklarına göre hayata geçirdiklerini de paylaşarak, “Yapacağımız yatırım da dahil hiçbir işlemimizi bankalar aracılığıyla yapmıyoruz. Tamamen öz sermayemiz ile sürdürülebilir bir büyüme anlayışı benimsiyoruz” diye konuştu.