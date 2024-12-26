Ahmet Aras: “Belediyelerin SGK borçlarında çözüm uzlaşma ile sağlanır”

İZMİR / EKONOMİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK ve vergi borçları konusunda kurumların karşı karşıya gelmesinin kimseye fayda sağlamayacağını, ortak çözümler üzerinde uzlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin aralık ayı encümen toplantısında konuşan Ahmet Aras, son yıllarda belediyelerin ciddi gelir kayıpları yaşadığı gibi üzerlerine yeni yükler bindirildiğine dikkat çekerek, “Son günlerde gündeme gelen SGK ve vergi borçları konusunda çözüm odaklı yaklaşım sergilenmeli. 5 belediyemize haciz gönderildi. Kurumların karşı karşıya gelmesi kimsenin faydasına değil. Burada yapılacak olan oturup ortak çözümler üzerinde uzlaşmak” dedi.

Belediyelerin mali yapılarının 2023 yılının Mayıs ayından sonra çok bozulduğunu hatırlatan Aras, “Genel seçimden sonra mevcut dolar kuru, akaryakıt fiyatları ve piyasadaki girdi maliyetleri yaklaşık 7 kat arttı. Personel giderlerinin artması belediyelerin bütçesini yönetilemez hale getirdi. Bu belediyeler 2 yıllık pandeminin ardından ciddi gelir kayıpları yaşadılar. Belediyelerin gelirlerinde ekstra bir iyileştirme yapılmazken bu arada farklı kararlar ile belediyelerin üzerine yeni yükler bindirildi. Örneğin 2028 yılına kadar her belediyenin bir barınak yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra, belediyeler günümüzdeki ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kaynaklı sorunları azaltmak için kendi görevlerinin dışına çıkıp özellikle sosyal alanlara ciddi katkılar yapıyor. Bu da belediyelerin bütçesel açıdan sıkıntıya düşmesine yol açıyor. Burada çözüm odaklı yaklaşımın çok uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Kıyı belediyelerine merkezi bütçeden pozitif ayrımcılık bekliyoruz”

Belediye gelirlerini artırıcı bazı kararların alınmasını isteyen Aras, “Bizler kıyı belediyeleri olarak artan turizm baskısı ve göç sebebiyle mevcut nüfusumuzun çok daha fazlasına hizmet ediyoruz. Belediye gelirlerini artırıcı bazı kararlar alınması gerektiğini değerlendirdik. Özellikle merkezi bütçeden kaynak aktarılırken resmi nüfusunun çok daha üstünde nüfus taşıyan ve o nüfusa hizmet etmeye çalışan belediyelerimizin merkezi bütçeden yine bir pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi lazım” diye konuştu.