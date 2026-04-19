AI Fest’te geleceğin hikayesi yazılıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

AI Fest, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ve Urla Dam iş birliğinde düzenlenerek teknoloji, yaratıcılık ve bilginin geleceğini odağına alan katılımcıları bir araya getirdi. Farklı disiplinlerden gençlerin ve üreticilerin buluştuğu festivalde, bilgi üretimi, yapay zeka ve toplumsal fayda ekseninde fikir alışverişleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Urla Dam Kurucusu Ercan Kesal, “Yaptığımız işlerin bugünün sonunda neye dönüşeceğini, nasıl ilham bırakacağını, bizlere hangi kapıları aralayacağını düşünmek bile bizleri heyecanlandırıyor. Böyle bir etkinliğe partner olduğumuz ve ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Umarım bu yeni dünya sizin dünyanızı güzelleştirmenize vesile olur. Siz onun bir parçası onun da sizin bir parçası olacağınıza inancım tam. Urla Dam bu tür işlerde ev sahibi olmakla kalmayacak. Hep yanınızda olacak” dedi

Ozan: “Yeni bir geleceği burada hep birlikte kuracağız”

Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmadıklarını kitle iletişimi, veriyi veriyle işleme, algoritmayla hikaye inşa ettiklerini dile getiren Yaşar Üniversitesi Yeni Medya İletişim Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Özlem Ozan, “Bu nedenle bugün burada aslında bir festivalin açılışından ziyade kamu, akademi, sektör temsilcileriyle beraber geleceğe dair ortak bir tahayyül kurmaya çalışıyoruz. Bu geleceğin nasıl olacağını birlikte inşa edeceğiz. Yapay zekanın yalnızca bir araç değil bir anlatı ortağına dönüştüğü bu çağda yeni hikaye biçimlerini keşfetmek, hibrit anlatım üretim süreçlerini deneyimlemek birlikte insan makine yaratıcılığını, sınırlarını birlikte tartışmak istiyoruz. Bu festivalden bir beklentimiz daha var. Yani iyi işleri görmekten öte yeni soruları ortaya çıkartmak, etik sınırları yeniden düşünmek, telifi, yaratıcılığı, özgünlüğü yeniden ele almak ve onun da ötesinde öğrencilerimizin kendi yaratıcı cesaretlerini keşfetmesi. Bugün burada en büyük beklentimiz bu aslında” diye konuştu.

Alankuş: “Yapay zekayı nasıl ve ne için kullandığımız, geleceğimizi belirleyecek”

İlki düzenlenen AI Fest’in gelenekselleşmesini umarsak sözlerine başlayan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevda Alankuş, “Hepimiz yapay zekayla birlikte, onun gündelik hayatımızın bu kadar parçası haline gelmesiyle birlikte, çok büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Her gün onu yeni bir boyutuyla deneyimliyoruz. Bu yeni boyut bizi yeni yüzleşmelerle karşı karşıya bırakıyor. Ve diğer yandan tabii ki iletişim eğitimi, video üretimi ve yaratıcı endüstriler artık hiç olmadığı kadar birlikte davranmak, birlikte hareket etmek zorundalar. Bu teknolojiler bizi yeni sorunlarla yüzleştiriyor. Çünkü bu teknolojiyi kim için, nasıl bir hikaye anlatıcılığı için, sadece nitelik itibariyle değil, nasıl kullanacağımız mesele de çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Öyle zannediyorum ki bir iki gün önce gerçekleşen ve teknolojinin de tırnak içinde bir payı olduğu ya da onun kullanımıyla ilgili sorunlar olduğu bir deneyim hepimizin belleğinde. Bugün hem akademiden hem sektörden öğrencilerimiz bu büyük buluşma içerisinde bir parçasına da etik meseleleri oluşturduğu bu teknolojilerin nasıl daha iyi bir dünya için kullanılabileceğine dair meseleler etrafında da düşünerek ürettiği bir deneyim yaşayacağız. Umarım hepimiz için çok esinlendirici olur” diye konuştu.