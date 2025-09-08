‘Aile Dostu İş Yeri Projesi’ne Mersin imzası

MERSİN/EKONOMİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında dün "Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı. MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde düzenlenen törenle "2025 Aile Yılı" kapsamında aile kavramını destekleyecek önemli bir çalışmaya imza atıldı. Törenin açılış konuşmalarını Bakan Göktaş ile MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir yaptı. Mersin, MÜSİAD şubeleri içinde en fazla üyeyle projeye destek veren il oldu. Törende MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan'a, Bakan Göktaş ve MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir tarafından projeye desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, ödül törenin ardından yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın ülkenin ekonomisine yön veren bir çatı olmanın yanı sıra sosyal konularda da çözüm önerileri ortaya koyan özelliğiyle hem ülkeye hem de Mersin’e değer kazandırdığını aktardı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘2025 Aile Yılı’na katkı sunmak adına Mersin’den yola çıkarak ‘Aile Dostu İş Yeri Projesi’ fikrini gündeme getirdiklerini belirten Kayan, genel merkezde yürütülen çalışmalar sonucunda projenin ulusal bir nitelik kazandığını ifade etti.



“Aile birliğini koruyacak, evlenenlere ve çocuğu doğanlara destek sunacağız”

İlk etapta 1025 şirketin projeye katıldığını ve bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artacağını anlatan Kayan, ilk etapta MÜSİAD üyesi şirketlerde çalışan 300 bin çalışanın doğrudan yararlanacağı ve bir yıl içerisinde 1 milyar TL’nin üzerinde bir desteğin olacağı öngörülerek başlayan projede, firma sayısının artmasıyla desteklenen aile sayısının da hızla yükseleceğini vurguladı. Proje kapsamında yeni evlenecek çalışanlara 3 asgari ücret, yeni doğan her bebeğin de 2 asgari ücret tutarındaki hibelerle destekleneceğini belirten Kayan, şöyle konuştu: "Güçlü aile yapılarının sağlanması, daha güçlü yarınlara ulaşma noktasında en önemli vazgeçilmezimiz. Bu şiardan hareketle hayata geçirilen projeyle, aile birliğinin korunmasını sağlayacak ve yeni evlenenlerle, her yeni çocuğu doğan çalışanlarımıza destek imkanı sunacağız. Yeni evlenirken, her yeni çocuğunu kucağına alırken çalışanlarımızın yüzünde mutluluk oluşturmak bizim için çok önemli. Biz toplumsal kalkınmanın bütüncül bakış açısıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda da hayata geçirilen çalışmayı çok önemsiyoruz. Ailenin toplumun temel taşı olduğunun bilinciyle ailelerimizi destekliyoruz. Projeye dahil olan firmalarımızla il bazında en çok destek veren şube olduk. Görevde olduğumuz sürece Mersin'in ve ülkenin sorunlarına duyarlı politikalar geliştirmeye çalışıp, hayata geçirilen yararlı çalışmalara destek olmaya özen gösterdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli işler için çalışmaya devam edeceğiz. Ben insanların refahına katkı sağlayacağına inanarak ellerini taşın altına koyan MÜSİAD üyelerine, duyarlı tutumları nedeniyle teşekkür ederim. Bu gurur, hepimizin, tüm Mersin'in."



Tüm iş dünyasına destek çağrısı

Kayan ayrıca, bu destek modelinin yalnızca MÜSİAD üyeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘2025 Aile Yılı’na katkı sunmak için geliştirilen bu projeye, en çok desteği veren Mersin başta olmak üzere tüm iş dünyasının katılımını bekliyoruz. Ailenin toplumun temel taşı olduğu bilinciyle bu değerli girişime sahip çıkılması büyük önem taşıyor. Bu modelin yaygınlaşması, aileyi önceleyen bir anlayışın kökleşmesine ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlayacaktır.”