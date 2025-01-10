Aile işletmeleri, “Aile Anayasası” kavramını ciddiye almalı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası (Bursa YMMO) tarafından gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, “Aile İşletmeleri, Aile Anayasası ve Kurumsallaşma” konularında üyelere bilgilendirmede bulundu. Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Bursa YMMO Başkanı İhsan Akar, 2025 yılının ülke ve dünyada barış, refah ve esenlik dolu bir yıl olmasını temenni ederek yeni yılda da dayanışma ve iş birliği ile mesleği daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bursa’nın ekonomisi ile ülkemizin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini belirten Akar, şehirdeki firmaların önemli bir bölümünün de aile işletmelerinden oluştuğunu hatırlattı.

Programın konuşmacısı Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu ise üyelere aile işletmeleri başta olmak üzere aile anayasası ve kurumsallaşma konularında sunum yaptı. İlk olarak aile işletmelerini dünyadaki yerinden bahseden Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, aile işletmelerinin dünya üzerinde toplam milli gelirin yüzde 60’ına sahip olduğunu söyledi. Aile işletmelerinin uzun süreli var olabilmesi için mutlaka “Aile Anayasası” kavramının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, aile şirketlerinde mutlaka aile üyelerinden birinin işin başında olması gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu seminerde ayrıca konukların merak ettiği soruları cevapladı