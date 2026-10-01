Aile şirketlerinde nesiller boyu kalıcılığın anahtarı: "Önleyici hukuk"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

TAİDER Türkiye Aile İşletmeleri Derneği ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Tüm Hukuki Boyutlarıyla Aile Şirketleri" kongresi, akademisyenleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşması ve nesiller boyu sürdürülebilirliği hukuki boyutlarıyla ele alındı.

“Dördüncü kuşağa geçen şirket oranı yalnızca %3 - %4"”

Kongrenin açılışında Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık %95'inin aile şirketlerinden oluştuğunu ve bu yapıların ülke ekonomisinin belkemiği olduğunu vurgulayan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, "Araştırmalar gösteriyor ki aile şirketlerinin yalnızca üçte biri ikinci kuşağa, çok azı ise üçüncü kuşağa geçebiliyor. Maalesef dördüncü kuşağa geçenlerin oranı ise %3 ila %4 seviyesinde kalıyor. Güçlü bir hukuki yapılanma ve kurumsal yönetim kültürü oluşturulmadığı takdirde sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı açıkça görülüyor" dedi.

Aile şirketlerinde ortaklar arasındaki duygusal bağların zaman zaman kurumsal ve hakkaniyetli yönetime engel teşkil edebildiğine dikkat çeken Perçin, "Tam bu noktada hukukun üstünlüğü, hakların ve liyakatin korunması büyük önem arz ediyor" diye konuştu

Kongrenin temel amacına değinen Perçin, "Amacımız, aile şirketlerimizin ömrünü nesiller boyu uzatacak önleyici hukuk yaklaşımlarını ve iyi uygulama örneklerini ortak akılla geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Kerem Batır: “Akademi ile iş dünyası arasında güçlü bir köprü"

Kongrenin üniversite ile sektör arasında kurulan güçlü bir köprü niteliği taşıdığını belirten İKÇÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, "Üniversiteler bilimsel bilgiyi üreten ve sistematik hale getiren kurumlardır; iş dünyası ise uygulamanın karşılaştığı gerçek sorunları en yakından bilen taraftır" değerlendirmelerinde bulundu.

Akademik birikim ile saha tecrübesinin buluşmasının önemine değinen Batır, "Bu iki bilgi kaynağı bir araya geldiğinde sorunlar daha doğru tespit edilir ve çözüm önerileri daha isabetli olur" diye konuştu

Aile şirketlerinin uzun ömürlü olmasının sadece ekonomik başarıyla açıklanamayacağını vurgulayan Batır, "Şirketin hukuki yapısının doğru kurulması, ortaklık ilişkilerinin sağlıklı düzenlenmesi ve olası uyuşmazlıkların önceden öngörülmesi sürdürülebilirliğin vazgeçilmez unsurları" dedi

Hukukun pek çok dalının aile şirketlerini doğrudan etkilediğini hatırlatan Batır, "Şirketler hukukundan borçlar, vergi, medeni ve icra-iflas hukukuna kadar pek çok alan şirketlerin geleceğinde kritik role sahip. TAİDER ile kurduğumuz bu iş birliğini üniversite-sektör ilişkilerinde örnek bir model olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.