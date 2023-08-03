Aile şirketlerinin geleceği ‘aile anayasası’ ile garanti altına alınıyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Ülke genelindeki ticari yapıların yüzde 99’unu oluşturan aile şirketlerinin birçoğunun bireyler arası çatışma, finanslar yetersizlik ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenlerden dolayı ilk 10 yıl içerisinde kapandığını belirten AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, kalan işletmelerin ortalama ömrünün en fazla 32 yıl olduğunu söyledi.

Aile şirketlerinin kurumsallaşarak daha uzun ömürlü ticari faaliyette bulunmaları için atılması gereken adımlardan söz eden Ferudun Gündüz; aile ilişkilerinin belirlenmesinin, Aile Konseyi oluşturarak iletişimin artırılmasının, çatışma yönetimi sistemi oluşturulmasının, devir planı ve hissedar sözleşmesi hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Aile şirketinin en zayıf noktasının, aile ve şirket kavramlarının karıştırılması olduğunu dile getiren Ferudun Gündüz, “Oluşturulacak aile anayasasındaki bütün bölümlerde aile meclisi üyeleri, şirket yönetimi ve hem aile hem de işletme vizyonunun tanımlanması gerekir. Buradaki amaç; aile şirketine sağlam bir temel oluşturmak, profesyonel yöneticiler ve ortaklar inşa etmek, ailenin mülkiyet birliğini korumak ve işletmenin geleceğine ilişkin olarak ailenin bağlılığını güçlendirmek gibi hususları sağlamaktır” dedi.

“Yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmeli”

Aile işletmelerinde profesyonelliğe ulaşmak için geçilmesi aşamalara değinen AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, “Karar vermede merkezileşmenin azalması, koruyucu stratejilerden sıyrılma, net yazılı kurallar silsilesi, etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, rol belirsizlikleri ve kişisel çatışmalarından kaçınma, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi, eğitim, oryantasyon ve rotasyona önem verilmesiyle teknoloji, değişim ve Ar-Ge konuları son derece önemlidir. Geleceğin yöneticilerinde bulunması gereken niteliklerden bazıları ise işletmeyle barışık olmak, iletişim kabiliyeti gelişmiş olmak, emek ve piyasa koşulları hakkında bilgi-tecrübe sahibi olmak ve önceden hareket edebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Özetle uygulanabilir bir aile anayasası yazıldıktan sonra işin ikinci etabında şirketin kurumsallaşması faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması gereklidir. Yoksa iş yarım kalacaktır” diye konuştu.