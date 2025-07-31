Airbus A340,Çayırova’da çocuklar için bilim ve uçuş merkezine dönüştü

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Airbus A340'ta ilk uçuşu başarıyla gerçekleştiren Büyükakın, Türkiye’nin son dönemde hava savunma sistemindeki atılımlarına dikkat çekerek, çocuklar için çok büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Uçakpark açılışa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önem verdiği ve yapım çalışmaları tamamlanan Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ile birlikte merkezi gezen Başkan Büyükakın, Genel Sekreter Numan Balaban’dan çalışmaların bittiği ve merkezin açılışa hazır hale geldiği bilgisini aldı. Kokpite geçerek Airbus A340 model uçak simülasyonunu uçuran Büyükakın, Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uçağın içerisinde yeni bir bilim merkezi

Merkez kurma hikayesinin nasıl başladığına değinen Tahir Büyükakın, “Bu hikaye biraz eğitime bakışımızla ilgili bir hikaye. Bilim Merkezi’nde bu yaklaşım uygulandı. Ve Türkiye’deki ilklerden biriydi. Eski müze anlayışında objeler bir yerlere konulur ve oradan insanlar kendilerine çizilen sınırlar içinde yürürler, bakarlardı. Bir şeye dokunmak yasaktır. Ama yeni dönem, dijital imkanların da sağladığı kolaylıklarla birlikte dokunmayı istiyor. Merak etmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi, becerileri geliştirmeyi istiyor. Bu konsept dahilinde Bilim Merkezi’nde bu yaklaşım sergilendi. Burada da bir uçağın içinde yeni bir bilim merkezi oluşturuldu" dedi.

"Çocuklarımız simülasyon cihazında uçuş yapmayı öğrenecek"

Uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model uçağı bilim merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Tahir Büyükakın, "Bugün çocuklar, uçuş teknolojileri konsepti içinde modern bir müzecilik görmüş olacaklar" diye konuştu. Çayırova Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi'nin bir yanıyla müze olduğuna değinen Büyükakın "Diğer yanıyla da bir eğitim alanı. Çocukları merak ettirmek için bir mekan. Ama aynı zamanda bu alana dair merakı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri için de ayrı bir mekan. Çocuklarımız simülasyon cihazında uçuş yapmayı öğrenecek. Bunu burada deneyecekler. Bir yandan merakı bir yandan da el becerisini geliştiren bir uygulama” dedi.

“Burada drone’lar, helikopterler, Kaan, Hürkuş ve Hürjet modelleri var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin son dönemde hava savunma sistemindeki atılımlarına dikkat çekerek, söz konusu merkezin bu noktada çok önemli bir işlev göreceğinin altını çizdi. Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti: “Burada drone’lar, helikopterler, Kaan, Hürkuş ve Hürjet modelleri var. Onların nasıl kullanıldığı, nasıl uçurulduğu, uçuş prensiplerinin neler olduğu, uçak ve diğer cihazların yapımında kullanılan malzemelerin ne amaçla kullanıldığı ve o malzemelerin uçağın neresinde kullanıldığına kadar dair bilgilerin çocuk yaşlarda öğrenilmesi, sonrası için bambaşka sonuçlar doğuracaktır. Gerçekten çok önemli bir fırsat. İnşallah şehrimizdeki evlatlarımıza, buradan bu alana dair güzel bir dünyaya açılan bir kapı sunmuş oluruz" dedi.

Esnaf ve Stk'ları ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ve Çayırova'da esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra yapımı devam eden projeleri inceledi. Tahir Büyükakın programına Kocaeli Servis Araçları Odası Gebze Şubesi'ni ziyaret ederek başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın eşlik ettiği Tahir Büyükakın, Oda Başkanı Şenol İkizek ve üyelerden servisçilerin sorunlarını dinledi. Şenol İkizek, yanlarında olan ve çözüm noktasında kendilerine destek veren Büyükakın'a üyeleri adına teşekkürlerini iletti.

Büyükakın, TBDD toplantısına katıldı

Tahir Büyükakın'ın bir sonraki durağı Gebze Darıca Dilovası Çayırova Sivaslılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. Kalabalık bir grubun karşıladığı Tahir Büyükakın, dernek üyeleri ile bir araya geldi. Büyükakın, Gebze'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na da katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, Türk Dünyası ile kurulan kardeşlik hukukunu ve gönül bağını daha da güçlü hale getirecek projelere ve çalışmalara imza atılması için fikir birliğine varıldı.