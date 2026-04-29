Ak Lease, Adana şubesi ile hizmet ağını genişletti

ADANA/EKONOMİ

Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, yaptığı açıklamada “Adana’da konumlanan yeni şubemizle birlikte, üretim ve ticaret potansiyeli yüksek bir coğrafyada daha etkin bir yapı oluşturuyoruz” dedi. Okyay, bölgenin tarım ve sanayi gücünü yakından takip ederek, işletmelerin yatırım süreçlerine hız kazandıran çözümler sunmayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, “Genişleyen hizmet ağımızla, müşterilerimize yerinde ve hızlı erişim sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir finansman yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Adana şubemiz, bu stratejinin önemli adımlarından biri olarak konumlanıyor” ifadesini kullandı.

Ak Lease Adana Şubesi; Mersin, Adana, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat’a hizmet veriyor.