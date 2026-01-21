Akademi ve sanayi uluslararası projede buluştu

Tarsus Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı ve Doç. Dr. Gülden Gökşen’in yürütücülüğünde sürdürülen uluslararası EVOLVEPACK Projesi kapsamında, önemli bir sanayi ziyareti gerçekleştirildi. Proje ortağı Abdelmalek Essaadi University (Fas)’tan gelen akademisyenler, Reigna Gıda firmasını ziyaret etti.

Reigna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, ve Reigna Gıda A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fırat Erdem ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Akdeniz bölgesine özgü gıdalar üzerine yürütülen uluslararası iş birliği konuşuldu. Gıda sektöründe yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilir üretim modelleri ve üniversite–sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik potansiyel ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmelerde, Reigna Gıda’nın üretim altyapısı, kalite kontrol süreçleri ve sektördeki deneyimleri hakkında bilgi paylaşılırken, proje kapsamında geliştirilen bilimsel çalışmaların sanayiye aktarılması ve uygulamaya dönüştürülmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca yürütülen çalışmaların çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri de değerlendirme başlıkları arasında yer aldı.

Ziyaret sonunda taraflar, Ar-Ge temelli ortak faaliyetlerin sürdürülmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu. Gerçekleştirilen bu temasın, projenin sahadaki etkisini artırmasının yanı sıra akademi ile sanayi arasındaki bağları güçlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.