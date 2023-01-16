Akademidisleksi 9. Şubesiyle Konya’da eğitime başladı

Burcu SUNA



KONYA - Türkiye’ de disleksi ve dikkat eksikliğine müdahale ederek bilimsel ve temelli çalışmalarıyla ülke genelinde disleksi ve dikkat eksikliği farkındalığı yaratarak başta İzmir olmak üzere Bursa, Samsun ve Konya’da alanında uzmanlaşmış eğitim kadrolarıyla öğrencilere ışık tutuyor.

2022 yılında Konya’da hizmete geçerek 700 metrekare kapalı, 200 metrekare açık alan olmak üzere 900 metrekarelik alanda 200 öğrenciye eğitim verme kapasiteleriyle yola çıktıklarını söyleyen Akademidisleksi Konya Kurucusu Şükrü Arı,

“ Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yaşayan bireylerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bu bireylere yönelik düşünülmüş eğitim kurumlarının yetersiz olduğu gördük. Bizler de Konya’mıza böyle bir farkındalık yaratarak yola koyulduk” dedi.

4 yılda 83 bin öğretmene ücretsiz farkındalık eğitimi verildi

Arı, özel eğitim hizmetlerinde farklı engel gruplarının bir arada eğitim alıyor olması özellikle Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) özellikli bireylerin eğitim süreçlerinde en büyük handikaplardan birisi olduğunu, bu durumun bireylerin özellikle benlik saygısını olumsuz yönde etkilediğinin vurgusunu yaparak

“Bu sayede öğrencilerimize ayrıcalık sağlayarak birebir eğitim ile hem onların özgüvenlerini yerine getiriyoruz hem de diğer öğrencilerden farklarının olmadıını hissettiriyoruz” diye konuştu.

Arı, Kurum olarak Misyon ve Vizyon belgeleri ışığında ülke çapında makro düzeyde yapmış oldukları farkındalık projesi olan Disleksi Dostu Okul Disleksi Dostu Öğretmen projesi ile de projenin başladığı tarihten bugüne kadar 4 yılda 83 bin öğretmene ücretsiz farkındalık eğitimleri verdiklerini ifade etti.

Kurumsal uygulama lisansına sahip tek kuruluş

Akademidisleksi’nin dislektik çocukların eğitiminde ve okuma iyileştirme süreçlerinde kullanılan , etkililiği kanıtlanmış olan Pass teorisine dayalı Prep, Cogent ve math bilişsel iyileştirme programlarının Türkiye’de kullanım hakkına sahip tek kuruluş olduğunun altını çizen Şükrü Arı, tanılı ve risk grubundaki çocuklarla çalışan uzmanlara güncel eğitsel müdahale yöntemleri ile ilgili eğitimler verdiklerini de söyledi.

Akademidisleksinin diğer kuruluşlardan farklarını sıralayan Arı şöyle söyledi; “Sadece Disleksi (ÖÖG), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB ) yaşayan bireyler üzerinde uzmanlaşıyor.

Eğitimsel terapilere başlayan çocukların özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlar, uygular.

Süreç içerisinde çocukların psikolojik problemleri ile yakından ilgilenir, kontrol altında tutar, çocukların eğitim öğretime devam ettiği okulların rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri ile iletişime geçer, çocuk için yapılan bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) okulla paylaşır.

Okul içi yapılandırmalarda aktif rol üstlenir, periyodik aile toplantıları ile süreç doğrultusunda aileleri bilgilendirir, sürece dâhil eder.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) alanlarında araştırmalar yapar, materyal üretir, seminerler verir, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yaşayan bireylerin, sosyal yeterliliklerini ihtiyaçlara yönelik oluşturmuş olduğu drama atölyeleri ile destekler, sonuçlarını aile ve okul ile paylaşır” ifadelerini kullandı.