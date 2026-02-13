AKAMİB ihracatında Lüblan ve Belçika artışı

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ocak ayında yaşanan gerilemenin takvim etkisi ve yılın ilk aylarına özgü sipariş yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti. Lübnan, Belçika ve Suriye pazarlarında kaydedilen güçlü artışların Akdeniz bölgesinin Orta Doğu ve Avrupa’daki etkinliğini artırdığını vurgulayan Kılıçer, sektör için toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ocak ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 7,5 azalışla 562 milyon 428 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise sektör geneli performansının aksine ocak ayını yüzde 1,2 artışla 74 milyon 21 bin dolar ihracatla tamamladı.

AKAMİB’den Lübnan’da dört haneli büyüme

Türkiye genelinde ocak ayında sektör ihracatında ilk beş pazarı sırasıyla; Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa oluşturdu. Yılın ilk ayında ilk 10 pazar içinde en fazla artışlar yüzde 14 ile Fransa’ya ve yüzde 10 ile Bulgaristan’a yapılan ihracatta kaydedildi. AKAMİB’in ihracatında ise ilk beş sıra Irak, Suriye, Almanya, Belçika ve Lübnan şeklinde sıralandı. Bu ayda en dikkat çekici artışlar yüzde 1806 ile Lübnan’a, yüzde 249 ile Belçika’ya, yüzde 89 ile Suriye’ye yapılan ihracatta görüldü.

Ocak ayı ve 2025 yılının tamamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, sektör genelinde yaşanan gerilemenin büyük ölçüde takvim etkisi ve yılın ilk aylarına özgü sipariş döngüsünden kaynaklandığını söyledi. Bölge ihracatında öne çıkan pazarlara da değinen Kılıçer, “Lübnan’a yüzde 1800’ü aşan artış, Belçika ve Suriye’deki güçlü yükselişler, Akdeniz bölgesinin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarındaki etkinliğini arttığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini paylaşan Onur Kılıçer, “Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren siparişlerin hızlanmasını bekliyoruz. Avrupa ve ABD’de konut, yenileme ve iç mekan yatırımlarının canlanması, sektörümüz için önemli bir talep alanı yaratacaktır. Akdenizli ihracatçılarımız bu döneme güçlü bir şekilde hazırlanıyor” şeklinde konuştu.