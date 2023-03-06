Akarmak, katma değeri yüksek stratejik projelerle büyüyecek

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 2 ayrı tesiste ileri düzey mühendislik çözümleriyle faaliyet gösteren Akarmak’ın katma değeri yüksek projeleri odağına aldığını belirten Akarmak Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Ak, son dönemde savunma sanayiye yönelik prestijli projelerde yer aldıklarını söyledi. Akıncı, TB2 ve insansız hava muharebe aracı olan Kızılelma’nın kompozit gövdesinin Akarmak’ın geliştirdiği otoklavlarda üretildiğini vurgulayan Ak, bu yıl satışta yüzde 40 artış yakalamayı öngördüklerinin altını çizdi.

Sürekli kendini yenileyen bir şirket olan Akarmak’ın global pazarda lokomotif firmalardan biri haline gelerek 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Sadettin Ak, şu bilgileri verdi: “Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Şili, Arjantin, Güney Kore ve Japonya gibi birçok ülkeye toplam satışımızın yüzde 80’den fazlasını ihraç ediyoruz.

Dünya çapında yaklaşık 300 noktada bizim ürettiğimiz otoklavlar kullanılıyor. Satış sonrası servis hizmetimiz bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz. Dünyanın neresinde olursa olsun 7/24 hizmet veriyoruz. Mevcut satış kanallarımızı daha da genişleterek müşteri portföyümüzü dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

İlk şubesini Amerika’ya açtı

ABD, Kanada ve Meksika’daki müşterilerine hizmet vermek ve Latin Amerika’daki müşterilere daha iyi erişim sağlamak amacıyla 1 Ocak itibarıyla Akarmak USA şubesini açtıklarını ifade eden Ak, bölgenin Akarmak için çok ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti. ABD’deki projelerin satış, servis ve yedek parça faaliyetlerinin Louisville, Kentucky merkezli şubeden yönetileceğini söyleyen Ak, üretim üssünün ise Eskişehir’de kalacağı bilgisini paylaştı.

Son 10 yılda markalaşma yolunda ciddi aşamalar kaydederek ürün iyileştirmesine gittiklerini ve müşteri odaklı projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Ak, kurulduğu yıldan beri Ar-Ge yapan bir firma olarak geçtiğimiz yılın Nisan ayında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde Ar-Ge merkezi açtıklarını sözlerine ekledi. Sadettin Ak,

“Gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK projelerinin yeni ürün geliştirmemizde büyük etkisi oldu. Uluslararası standartlarda çalışmak durumunda olduğumuz için bu projelerimizi artırmak adına faaliyete geçirdiğimiz Ar-Ge merkezimizde 10 kişilik ekibimizle yıl sonuna kadar 15 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Makine sektörü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ak, “Yatırımlara hız vererek ihracatımızı artırmamız ve dünyaya açılmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için yurtdışı tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek global ölçekli fuarlarda boy göstermek çok önemli. Sektörde faaliyet gösteren firmaların cirosu, karlılığı, ihracatı ve sattığı ürünün kilogram değeri yeterli değil. Sürdürülebilir büyüme için firmaların desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi gerekiyor” dedi.