Akarmak, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde aktif rol oynuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Çarşısı’nda 1990 yılında küçük bir atölyede büyük sanayi kuruluşlarının yedek parça üretimini yaparak üretime başlayan Akar Makine (Akarmak), ilerleyen yıllarda lastik sektörüne giriş yaparak kamyon ve iş makinesi lastik yenileme, lastik kaplama makineleri üretimi gerçekleştirdi. 2000’li yıllarda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınan firma, büyük bir atılım göstererek 2 ana fabrika, 1 Ar-Ge merkezi ve Amerika’da açtığı şubesiyle 150 kişilik istihdam yaratır konuma geldi. Deneyimli yönetim kadroları, yetenekli iş gücü, yüksek donanımlı ve teknolojik üretim tesisleri ile ileri düzeyde mühendislikle tasarım yaptıklarını belirten Akarmak Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Ak, yurtdışında önemli sayıdaki büyük ölçekli projenin yanı sıra iç piyasada çok sayıda stratejik projeye imza attıklarının altını çizdi.

Kuruldukları günden beri birçok sektöre yönelik yüksek mühendislik ve kaliteye sahip otoklav üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ak, “Otoklav imalatında uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan firmamız, cam, havacılık, kompozit, lastik kaplama, kauçuk, yapı malzemeleri, gıda ve tıbbi atık sterilizasyon sektörlerinde kullanılan otoklavların üretimini gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra Eskişehir’deki modern tesislerimizde tıbbi atik sterilizasyon sistemlerini de üretmekteyiz. Akarmak ileri düzeyde standartlara tabi olan otoklav üretiminde gerekli olan ISO 9001, EN 13445-4, PED 2014/68/EU, AD2000 HP0, EN ISO 3834-2, ISO 13485, ASME U, S, R ve NB gibi birçok uluslararası kalite yönetim sistemlerine ve sertifikasyonlarına sahiptir” diye konuştu.

70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

İhracat oranlarının yüzde 80’in üzerinde olduğuna dikkat çeken Sadettin Ak, Yeni Zelanda’dan, Arjantin ve Şili’ye kadar 70’i aşkın ülkeye ulaştıklarını dile getirdi. Son olarak Japonya’da büyük bir proje yürüttüklerinden bahseden Ak, yurtiçi faaliyetleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “İç piyasada daha çok ihracata çalışan müşteri kitlesine hizmet vererek önemli projelerde yer alıyoruz. Savunma sanayinde cam ve kompozit gibi alanlardaki projeler son dönemde oldukça hızlandı. Baykar’ın ürettiği Akıncı, TB2 ve insansız hava muharebe aracı olan Kızılelma’nın kompozit gövdesi bizim otoklavda üretiliyor. Savunma sanayiye yönelik ürün üretiminde son derece aktif bir firmayız. Askeri fabrikalarla büyük projelerimiz devam ediyor. Şuan Eskişehir 1. Hava İkmal Merkezinde büyük bir kompozit üretim merkezi kuruldu. F-16’nın kompozit parçaları bizim sistemde üretilmeye başlanacak. Aynı projeler Afyon ve Ankara’da da kurulmaya devam ediyor. ROKETSAN ile büyük projelerimiz var ve yenileri ekleniyor. Kurulumu devam eden yüksek basınçlı hidroklav ile savunma sanayinde nitelikli ürün üretiminde aktif rol oynayacaklar. ROKETSAN’ın savunma sanayisindeki prestijli ana büyük projelerinde firma olarak bizde yer alıyoruz. Yerli ve milli olma gururunu bizde paylaşıyoruz.”

Akarmak AR-GE Merkezi’ni devreye aldı

Üretim altyapılarını tamamladıklarını belirterek ihtiyaç halinde teknolojik yeniliklerle de güncellediklerini vurgulayan Sadettin Ak, son 10 yıl içerisinde büyük yatırımlar yaptıklarından bahsetti. Bu yatırımlardan birinin 2022 yılında Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) içerisinde açtıkları Ar-Ge Merkezi olduğunu anlatan AK, “Kurulduğumuz yıllardan bu yana Ar-Ge yapan bir firmayız. Bugüne kadar 12 adet TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik. Bu süreçlerin ürünlerimizin geliştirilmesinde ve yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasında çok büyük etkisi oldu. Üretim alanımızda ayrı bir yapıda konumlandırdığımız Ar-Ge Merkezi’mizde 15 kişilik ekiple çalışmalarımız devam ediyor. Açılıştan bu yana geçen 1,5 yıl içerisinde 9 proje yaptık. Bunlardan 5 tanesini başarı ile tamamladık. Hali hazırda altyapısını oluşturmaya çalıştığımız, kafamızda şekillendirdiğimiz 10 tane projemiz daha var. 2024 yılı sonu itibarıyla 20 projeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bizim Ar-Ge yapmamız biraz engelli koşuya benziyor. Uluslararası standart ve direktiflere göre çalışmak durumundayız. Bu zorunluluklara müşteri taleplerini de eklediğimizde gayet karmaşık çalışmalara girmek durumunda kalıyoruz. Tehlikeli sınıf olarak tanımlanan ürünler ürettiğimiz için bunları ciddiyetle dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yurtdışındaki ilk şubesini ABD Kentucky’e açtı

Yurtdışında yapılanmaya giderek 1 Ocak 2023 tarihinde ABD Kentucky’e ilk şubelerini açtıklarını belirten Sadettin AK, buradaki oluşumlarını ciddi bir atılım olarak nitelendirdiklerini söyledi. Küresel ölçekte rakipleri olan birçok firmanın büyük bir pazar konumunda bulunan Amerika’ya ulaşamamalarının kendilerine avantaj sağlayacağını aktaran AK, “Amerika’da devam eden projelerimiz var. Amerika’daki hızlı yapılanmamız ürünlerimizin rakiplere göre üstünlüğü, rekabetçi olması ve daha iyi unsurları fark yaratmıştır. savBizim rakiplerimizin eleştirildiği ana sorunlardan biri de anlık taleplere hızlı cevap verememeleridir. Biz burada çıtayı yukarı taşıyarak müşterilerimizi en üst seviyede memnun etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.