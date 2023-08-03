Akaryakıt istasyonları zararda, acil çözüm bekleniyor

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Başkanı Mehmet Ergün Demir, akaryakıt istasyonlarının sürekli artan fiyatlar karşısında zarar ettiğini söyledi. Kârlılık oranlarının günden güne düştüğünü belirten Demir, kaçak satış yapan istasyonların rekabet ortamını bozduğunu ifade ederek, önlem alınmasını istedi. Sektörde dolar kurunda ve Brent petroldeki artışların ardından kâr marjlarının iyice gerilediğini dile getiren Demir EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “Sektör paydaşları olarak gerileme ve tekrar zarar hanelerini görmeye başladık” dedi.

“Kaçak satışlar yaygınlaştı, rekabet ortamı bozuldu”

Toptan akaryakıt kodu ile satılan akaryakıtların gerçek kullanıcılar yerine fatura ihtiyacı olan firmalara kesilerek kaçak satış yapıldığını anlatan Demir, “Evrakı kullanılmış olan yakıtların TIR kamyon garajlarında istasyonlardan en az yüzde 15-20 oranında daha düşük fiyatlarla satıldığını gözlemliyoruz. Bu da sektörümüzde rekabet ortamını bozuyor. İstasyonlar bunu yapanlarla rekabet edemiyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için lastik tekerli tüm araçlar TIR kamyon dâhil istasyon dışından yakıt almamalı, almak zorunda olan şantiye araçları kapasite raporuna tabi tutulmalı. Kapasitesinin üzerinde hiçbir şekilde yakıt almasına müsaade edilmemesi ki kaçakçılığın önüne geçelim” diye konuştu.

“Kâr marjı yüzdelik olarak belirlensin”

Döviz kurunda son dönemlerde yaşanan artışlardan sonra istasyonların zarar ettiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti: “Mersin’den depodan çektiğimiz akaryakıt için ödediğimiz nakliye tutarının sadece binde 2’sini maliyete yansıtabiliyoruz. Akaryakıt depolarının olmadığı illerde nakliye maliyetini fiyatlara yansıtamıyoruz. Bu kentlerde kara yoluyla yapılan taşıma ile her litre başına 60-70 kuruş ödeyen istasyonlarımız zarar ediyor. EPDK tarafından bu maliyetlerin fiyatlarına yansıtılması istiyoruz. Öte yandan tüm maliyetlerimiz yüzdelik olarak artarken kar marjlarımız TL olarak sabit kaldı. Akaryakıt litre fiyatı 20 lira iken de kar marjımız sabitti, 30 liranın üzerine çıktığında da aynı oranda kaldı. Kârımız TL’den yüzdeliğe dönüştürülmesi ile zarar ortadan kalkacaktır.”

“Zam, duyurusu yapıldığı andan itibaren uygulanmalı”

Akaryakıta gelen zam haberlerinin de sektörü zarara uğrattığını söyleyen Demir, “Sektörümüzde zam haberleri 1-2 gün öncesinden öngörülebiliyor. İnsanlarımız da bunu duyunca istasyonlara gidip akaryakıtını zamsız tarifeden alıyor. Biz de satmak zorundayız. Ancak o gün biten akaryakıt diğer gün gelen zamla almak zorunda bırakılıyor. Yani sattığımızın yerine değil kâr, aynı parayla dahi alamıyoruz. Bu uygulama başka hiçbir sektörde uygulanmıyor. İstasyonlar dışında herhangi bir işletmede böyle bir şey yaşanmıyor. Bunun için zam, duyurusu yapıldığı andan itibaren uygulanmalı ki zarar etmeyelim” dedi.

“Kredi kart komisyonu çok yüksek”

Bir diğer sorunlarının kredi kartı komisyon oranlarından yaşandığını anlatan GABDER Başkanı Mehmet Ergün Demir, “Dövizdeki artışlar öncesinde istasyonlarda kredi kartı ile ödeme oranı yüzde 10-20 seviyelerindeydi. Ancak artıştan sonra bu oran yüzde 70’e kadar çıktı. İstasyoncu parasını bankadan 45 gün sonra veya ertesi gün yüzde 1,50 komisyonla alıyor. Bu oranla aylık 300 bin litre satan bir istasyonun 90 bin TL kredi kartı gideri çekilemez hale geldi. Bu da kredi karşı giderlerinin bayinin kârına etki edemeyecek şekilde uygulanarak ya da bayi karlarının ödenen komisyon tutarınca artırılması veya dağıtıcılardan talep edilmesiyle sorun çözüme kavuşacaktır” dedi.