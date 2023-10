Akcan Holding'e İnsana Saygı Ödülü

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde sahiplerine verilen İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru yapan firmalara veriliyor. İstanbul merkezli firmalarda 20 bin Anadolu merkezli firmalarda 10 binin üzerinde başvuru alan ve bu başvuruların yüzde 99'undan fazlasını 21 gün içinde, adaya özel olarak yanıtlayan firmalara verilen ödüle Gaziantep’ten Akcan Holding layık görüldü.

37 bin iş başvurusu aldı

Gaziantep’te 7 farklı sektörde faaliyet gösteren Akcan Holding, 1 yıl içerisinde 37 bin 1 iş başvurusu aldı. Türkiye ortalamasının üzerinde alınan bu başvurulara Holding İnsan Kaynakları ekibi tarafından 24 saat içerisinde yüzde 99,80 oranında bireysel geri dönüş yapıldı. Adaylardan 287’si de Akcan ailesine katıldı. Konu ile ilgili Akcan Holding’ten yapılan açıklamada “Akcan Holding İnsan Kaynakları Politikamıza sıkı sıkıya bağlım şekilde dünyada en çok kullanılan 3 Assessment Center uygulamasından birisini kullanarak ırk, dil, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan, tüm adaylarımızı seviyelerine uygun eşit ve adaletli bir ortamda değerlendirdik. Fırsat eşitliğini kurum kültürümüzün odağına yerleştirdik. Bu gurur bizim, bu gurur kalbinde Akcan Holding sevgisi olan büyük bir ailenin eseri” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Akcan Holding iştiraklerinden En Yakıt da dünya genelinde geçerliliğe sahip Great Place To Work Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Küresel ölçekte prestij nişanı olarak gösterilen Great Place To Work, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan En Yakıt A.Ş.'nin oldu. En Yakıt A.Ş. Great Place To Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayarak Great Place To Work Certified şirketi olarak anılmaya hak kazandı. En Yakıt, Doğu ve Güneydoğu illerinden sertifikayı alan ilk firma oldu.