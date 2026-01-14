Akdeniz Tekstil Fuarı Mersin’de açıldı

Açılış törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Tekstil Üreticileri Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede, Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam ve il protokolü temsilcileriyle çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan yetkililer, Mersin’in tekstil ve hazır giyim sektöründe artan üretim kapasitesine ve ihracattaki stratejik konumuna dikkat çekti. Mersin Valisi Atilla Toros Mersin-Akdeniz Tekstil Fuarı’nın Mersin’de gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Toros, “Bugün Mersin’imizde sadece yeni bir fuarın kapılarını aralamıyoruz; bugün; Mersin’in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını, aynı zeminde buluşturuyoruz. Türkiye’nin üretim kapasitesini, Mersin’in lojistik ve ticari imkânlarıyla birleştiren, güçlü bir adımı, hep birlikte atıyoruz” ifadesini kullandı.

Tekstil sektörü'nün emeğin, estetiğin, teknolojinin ve ticaretin aynı potada buluştuğu, Türkiye ekonomisinin, lokomotif alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Seçer, "Yüz binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan bu sektör, yüksek katma değer üretme kapasitesiyle, ülkemizin kalkınmasında, önemli bir rol üstlenmektedir. Bugün Türkiye, tekstilin tüm üretim aşamalarını aynı anda gerçekleştirebilen, ender ülkelerden biridir. Bu gücünü entegre üretim yapısıyla pekiştirmiş, küresel rekabette önemli bir üstünlüğe dönüştürmüştür” diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ise “Birincisini gerçekleştirdiğimiz Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı ile Mersin; başarı hikayesindeki sessizliğini bozmakta, Tekstildeki gücünü hem Türkiye’ye hem de dünya pazarlarına göstermeyi hedeflemektedir. 150’den fazla yabancı heyetin katıldığı bu fuar hem tekstil sektörü hem de fuarcılık açısından, önemli bir dönüm noktası olacaktır” şeklinde konuştu.

Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede de“Tekstil sektörünün kan kaybettiği bu dönemde böylesi bir fuarın bizler için can suyu olmasını temenni ediyorum. Bizler Mersin’deki üreticiler olarak üretmeye devam edeceğiz. Başka ülkelerden değil, kendi memleketimiz ve Türkiye’de birlikte çalışarak ve üreterek büyümeye ve markalaşmaya, tekstilde Mersin’i bir dünya markası yapma yolunda çalışmaya devam edeceği” diye konuştu.

Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam da “Bugün burada; 65’i Mersin firması olmak üzere toplam 85 üretici ve marka sahibi firmalarımız stant açıyor. Fuarımızdaki hedefimiz; üreticimizin ürününü doğru alıcıyla buluşturmak, iş bağlantısını hızlandırmak ve yeni pazarlara erişimi somutlaştırmaktır.

Bu fuar ile birlikte, Mersin’in mevcut üretim kabiliyeti ve lojistik avantajları üzerine kurulu ekosistemini, yerli ve yabancı satın almacılarla buluşturarak ticari temasların artmasına ve yeni pazarlara açılıma katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yurt içinden 2.500’in üzerinde, yurt dışından ise 200’ü aşkın satın almacıyı fuarımızda üretici firmalarımızla buluşturacağız” ifadesini kullandı.

Açılış programı kapsamında, Mersin Valiliği himayesindeki Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Yörük kültürünün önemli el sanatlarından biri olan “Ala Çuval” temalı özel defile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kurdele kesiminin ardından fuar ziyarete açıldı.

Fuar süresince iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar ve tekstil teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalar; yeni iş birlikleri, ihracat bağlantıları ve ticari görüşmeler gerçekleştirecek.

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen fuar, Mersin’in tekstil sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Kapital Expo yetkilisi Murat Şaroğlu, Akdeniz Tekstil Fuarı’nın önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla, uluslararası ölçekte büyüyerek yoluna devam edeceğini ifade etti.