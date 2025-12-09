Akdeniz’in kaynakları atölyelerde değere dönüşüyor

Belediyeye ait çöp konteynerlerinden oturma gruplarına, iş makinelerinden kent mobilyalarına kadar onlarca kalem ekipman, uzman ekipler tarafından düzenli olarak bakım ve onarımdan geçiriliyor. Çöp konteynerleri kaynak, düzeltme ve boyama işlemleriyle yeniden kullanıma kazandırılırken; ihtiyaç duyulan yeni metal ürünler ve parçalar da makine ikmal sahasında üretilerek sahaya hızla dağıtılıyor. Bu yaklaşımın, özellikle son dönemde artan malzeme ve ekipman maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, belediye bütçesine milyonlarca liralık tasarruf getirdiği belirtiliyor.

“Kaynaklarımızı üretime dönüştürüyoruz”

Üretim odaklı hizmet anlayışının belediyeye hem zaman hem de maliyet avantajı sağladığını vurgulayan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, “Akdeniz Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkânları en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Atölyelerimizde yürütülen üretim ve yenileme çalışmaları sayesinde ekipmanlarımızın ömrünü uzatıyor, pek çok malzemeyi dışarıdan satın almak yerine kendi personelimizin emeğiyle yeniden hizmete kazandırıyoruz. Bu hem bütçemize önemli bir katkı sunuyor hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Makine ikmal sahasında korkuluk, oturma grubu, çatı elemanı gibi belediye ekipmanlarının yenilenmesi aralıksız devam ederken, araç ve makinelerde yapılan periyodik bakım çalışmaları da hizmet sürekliliğini güvence altına alıyor. Belediyenin kendi ürettiği ve yenilediği malzemelerle hem maliyetler düşüyor hem de hizmet sahasına daha hızlı müdahale edilebiliyor. Akdeniz Belediyesi’nin kendi kendine yeten üretim modeli, yerel yönetimlerde verimlilik ve tasarruf odaklı uygulamalara güçlü bir örnek oluşturuyor.