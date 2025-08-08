Akdenizli ihracatçı, rekabet ve üretimi destekleyecek adımlar bekliyor

MERSİN/EKONOMİ



Temmuz ayında Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı düşüş gösterirken, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) yüzde 16’lık artışla dikkat çekti. Bu dönemde 84 milyon 315 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatın ise 548 milyon 81 bin dolara alıştığını söyledi. Birliğin en yüksek performans gösterdiği ülkelerin başında Irak’ın geldiğini açıklayan Kılıçer, Irak’ı sırasıyla Suriye, Almanya, Romanya ve Libya’nın takip ettiğini dile getirerek, “İlk 10 pazar içinde Suriye’ye yüzde 177, Gürcistan’a yüzde 138, Birleşik Krallık’a yüzde 40’lık dikkat çekici ihracat artışları görüldü. Rekabetçiliği koruyacak ve üretimi destekleyecek yapısal adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği 300 baz puanlık indirim olumlu ancak yetersiz. Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetleri karşısında nefes alabilmesi için bu indirimin çok daha hızlı ve güçlü oranlarda devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik düşüşle 380,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yaşanan kayba rağmen Belçika, Romanya, İspanya ve ABD pazarlarında 8 kata varan oranlarda artışlar da yakaladıklarına işaret eden Çağan; Romanya, Hollanda ve İtalya’nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu aktardı. Piyasalarda yeniden rekabetçi hale gelinmesi gerektiğini ifade eden Çağan, “Merkez Bankasının ihracatçılara sağladığı yüzde 3’lük döviz bozdurma desteğini 3 ay daha uzatması bizler için moral oldu. Ancak hükûmetimizden Eximbank ve KGF kaynakları başta olmak üzere uygun finansmana ulaşabilmek için yeni destekler bekliyoruz” diye konuştu.