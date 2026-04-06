Akdermirler inşaat, hedef büyüttü

Mersin’de 36 yıldır mega projelerin çözüm ortağı olan Akdemirler İnşaat, 2026 yılında Pazar payını arttırmayı hedefliyor. Stoğundaki ürün yelpazesini genişleten Akdemirler, acil tedarik sorunlarına çözüm sunuyor.

1990 yılında Mehmet Ali Akdemir öncülüğünde kurulan Mersin’de inşaat ve yapı sektörünün köklü temsilcilerinden biri olan aile şirketi Akdemirler İnşaat, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Özellikle VitrA bayiliği ile sektöre adım atan firma, bugün geniş ürün yelpazesi ve güçlü marka iş birlikleriyle bölgenin önemli tedarikçilerinden biri konumunda yer alıyor.

Kalite ve güveni ön planda tutan Akdemirler İnşaat, sadece VitrA ile sınırlı kalmayarak Artema, Villeroy & Boch, Hüppe, Franke ve Ege Yıldız gibi sektörün önde gelen markalarını da bünyesine katarak ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırdı. Bu sayede hem bireysel hem de kurumsal müşterilere geniş seçenekler sunan firma, Mersin’de yapı malzemeleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi.

Sektörün önemli çözüm ortaklarından

Yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı depo alanında yüzlerce çeşit ürünü stoklu olarak bulunduran Akdemirler İnşaat, hızlı tedarik ve kesintisiz hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Bu güçlü altyapı, özellikle büyük ölçekli projelerde firmaya önemli bir avantaj sağlıyor. Mersin’in en büyük inşaat projelerinde imzası bulunan Akdemirler, yıllar içinde edindiği tecrübe ve oluşturduğu güven sayesinde sektörün vazgeçilmez çözüm ortaklarından biri olmayı başardı. Firma, hem kaliteli ürün sunumu hem de satış sonrası destek hizmetleriyle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Sadece bir bayi olmanın ötesine geçerek, Mersin’in gelişen yapı sektörüne yön veren önemli aktörlerden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Akdemirler İnşaat, önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmeyi hedefleyen firma, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek müşterilerine en güncel ve kaliteli çözümleri sunmaya devam edecek.