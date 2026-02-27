AKG Türkiye, ilk çeyrek sonunda yeni üretim hattını devreye alacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

AKG Türkiye, yaklaşık 14 yıldır sürdürdüğü faaliyetleriyle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) öne çıkan sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Yüzde 100 Alman sermayeli şirket, 250 çalışanıyla üretim yaparken, cirosunun yüzde 65’ini ihracattan, yüzde 35’ini ise iç pazardan elde ediyor.

AKG Türkiye; iş makineleri, savunma sanayi, kompresör, jeneratör, otobüs ve kamyon gibi yüksek katma değerli sektörlere ürün tedarik ederken, savunma ve havacılık alanlarında yürütülen projelerde de rol alıyor. AKG Türkiye’nin, ürün tasarım ve mühendislik süreçlerinin tamamını, Almanya merkezden destek almadan kendi yetkin mühendis kadrosuyla gerçekleştirdiğini dile getiren AKG Türkiye Satış ve Tasarım Müdürü Gökay Türker, ilk çeyreğin sonunda devreye alınacak yeni üretim hattıyla yüksek adetli üretimlere yanıt vereceklerini söyledi.

Yaklaşık 250 bin euroluk yatırımla yeni bir üretim hattı kurduklarını ve test aşamasında olduklarını söyleyen Türker, “Kaynaksız imalat dediğimiz yeni bir ürün hattı kuruyoruz. Yüzde 100 lehimli, kaynak gerektirmeyen radyatör imalatı yapacağız. Bu hat, özellikle yüksek adetli üretim taleplerine yanıt verecek, yeni hatla birlikte elektrikli araçlar, kompresörler, otobüs-kamyon grubu, tarım makinaları grubu ve iş makinelerinde yüksek adetle üretilen kazıcı-yükleyici gibi modellerin, yüksek hacimli üretimlerine cevap verebilecek duruma geleceğiz. Ürün yarı otomatik bir sistemle üretilecek. Yeni hattımız, insan gücüne daha az ihtiyaç duyarak soğutucu dizgi ve lehim ön hazırlık işlerini kendi başına gerçekleştirebiliyor. Bu da kapasiteyi ve hızımızı artıracak. Bu hattı, yılın ilk çeyrek sonunda devreye almayı planlıyoruz” dedi.

“20’den fazla sektöre üretim yapıyoruz”

Son üç yıldır şirketin cirosal anlamda yatay bir seyir izlediğini belirten Türker, “Üretim yaptığımız sektörler oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. İş makineleri, savunma sanayi başta olmak üzere 50’den fazla sektöre ürün veriyoruz. Demiryolları, yenilenebilir enerji, rüzgar türbinleri, ticari araçlar gibi birçok farklı alanda da varız” dedi.

2025 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir performansla tamamladıklarını belirten Türker, “2025’i, 2024’e göre biraz daha yüksek bir ciroyla kapattık. Pek çok firmanın zorlandığı bir yılda, biz yaklaşık yüzde 5 civarında büyüme sağladık. 2026’da da hedefimiz 2025’i korumak olacak. Daha iyi bir tablo beklemiyoruz. Hatta göstergeler daha kötü bir senaryoya işaret ediyor. Ancak biz bu durumu değiştirmek için ekstra efor sarfediyoruz. Bunun için satış tarafında daha agresif çalışıyoruz ve ekibimizi güçlendirdik. Pazarlama ve ihracat odaklı çalışmalarımızı artıracağız, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara daha fazla ağırlık vereceğiz” dedi.

“Türkiye’de yüksek teknolojiyle imalat yapan tüm firmalarla çalışıyoruz”

Türkiye’de yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan firmalara odaklandıklarını belirten Türker, “Türkiye tarafında çalışabileceğimiz, katma değerli araç üreten ve yüksek teknolojiyle imalat yapan tüm firmalarla çalışıyoruz. Buradaki en büyük müşterilerimizden biri savunma sanayi. Altay Ana Muharebe Tankı projesinde kritik bir görev üstlendik. Soğutma sisteminin tamamını biz tasarladık ve üretimine başladık. Şu ana kadar 70 set teslim ettik. İnsansız hava araçları alanında da üretim yapıyoruz. Türkiye’de İHA’ların soğutma sistemlerini de biz üretiyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Baykar gibi firmalarla çalışıyoruz. Savunma sanayi bizim gurur duyduğumuz bir sektör” diye konuştu.

AKG Türkiye olarak, özellikle Körfez ülkelerinde, BAE tarafında müşterileri olduğunu söyleyen Türker, “Bu bölgeler AKG Türkiye’nin sorumluluğunda, orada daha güçlü şekilde kök salmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Nisan ayında Dubai’ye bir ziyaret planımız var” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı sürdüreceğiz”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde aldıkları ödülün şirket için yeni bir başarı olmadığını belirterek, “Bu ödülü 3 yıl boyunca düzenli olarak aldık. Bronz ihracatçı ödülüyle otomotiv ihracatında ilk 100’e giriyoruz. 2025 yılı sonuçlarında da aynı başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.

Otomotiv ihracatında büyük ölçekli firmalarla rekabetin zorluğuna dikkat çeken Türker, “Sektörde çok büyük oyuncular var. Kapasite olarak ilk 10’a ya da ilk 20’ye girmek bizim ölçeğimizde kolay değil. Ancak bir yan sanayi üreticisi olarak ilk 100’e girmek, önemli ve değerli bir başarı” ifadelerini kullandı.